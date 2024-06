L’isolant Style à souffler composé à 100% de textile recyclé

L’isolant Style offre une excellente isolation thermique et phonique pour l’isolation intérieure des combles perdus. Style est un isolant engagé et local composé à 100% de fibres de textiles recyclés localement et fabriqué dans le centre de la France.

826 936 tonnes de vêtements sont mis sur le marché en France tous les ans. Seulement, 260 403 tonnes sont collectés, soit seulement 32%. 93,03% de ces vêtements sont triés et exportés.



SEMIN a donc décidé d’agir avec STYLE en confectionnant un isolant composé à 100% de fibres de textiles recyclés localement et 100% recyclable. La matière de Style est du coton qui ne conduit pas la chaleur, ce qui lui confère un excellent confort été. Cette matière lui permet donc de décaler l’entrée de la chaleur dans l’habitat durant la nuit lorsque la température extérieure est la plus basse. De ce fait, la quantité de chaleur entrant dans le logement est plus faible. En conservant la fraicheur de l’habitation lors des fortes chaleurs, Style garantit un confort intérieur de l’habitat toute l’année. Confort de pose Le plus doux des isolants. Matière non-irritante.

Peu de poussières, ce qui améliore le confort et la visibilité lors du soufflage. Utilisable dans toutes les machines Fibre courte pouvant être utilisée dans tous types de machines à souffler sans risque de bourrage. Gain de temps à la pose Excellent rendement matière.

Manutention réduite du nombre de ballots : 1 palette = 1 chantier de 100m² pour un R7.

Fort pouvoir couvrant : isolation rapide et homogène pour les bâtiments économes et confortables. Confort et qualité de vie dans l’habitat Confort été : Excellent déphasage thermique : R7= 6h / R8= 6h45 / R10= 8h30

Performance thermique : Lambda : 0.044 W/(m.K) certifié Acermi

Protège du froid, du chaud et du bruit. Garantie & durabilité Performances et efficacité garanties 50 ans. Engagé et Local Isolant composé à 100% de vêtements recyclés

Conçu et fabriqué dans le centre de la France

100% recyclable Pour en savoir plus