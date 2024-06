HIMACS apporte une touche de couleur à la librairie Colours May Vary de Leeds

« Comme son nom l'indique, Colours May Vary stocke beaucoup d'objets et de livres au design colorés », explique Matt Kelly, designer chez Plaey. « Notre approche pour leurs meubles a donc toujours été celle de lignes épurées en contreplaqué ou en blanc, afin de faire ressortir les produits ! ».

« Nous avons récemment utilisé HIMACS en Alpine White pour le comptoir, car c'est le matériau idéal pour la durabilité et la qualité du toucher. Pour le dernier rayonnage à étages, nous voulions continuer dans cette lignée et avons décidé d'utiliser HIMACS pour les montants également. Nous avions des plaques HIMACS Ruby dans l'atelier, provenant d'un autre projet, et nous avons remarqué que la couleur rose correspondait très bien à l'image de marque de Colours May Vary imaginé par Studio Build. Nous avons donc introduit le Ruby HIMACS pour le montant inférieur et les façades des tiroirs, ainsi que pour les crochets en forme de roue dentée pour le tableau à patères du comptoir ».

L'unité qui en résulte a une esthétique vraiment fraîche qui s'intègre parfaitement dans cet environnement axé sur le design.

James Latham, distributeur HIMACS au Royaume-Uni et en Irlande, est l'un des plus grands distributeurs indépendants de panneaux et de surfaces décoratives du Royaume-Uni. Fort d'une grande expérience dans la construction et la conception de galeries d'art, de musées, de magasins et de salles d'exposition, ce projet collaboratif réunit tous les grands noms du design.

Grâce à sa flexibilité innée et à ses caractéristiques particulières, HIMACS est le choix idéal pour les intérieurs de magasins. HIMACS est résistant à l'usure, durable, ignifuge, exceptionnellement hygiénique et résistant à l'usure, aux rayures, aux taches et à la lumière UV. Sa surface non-poreuse le rend extrêmement rapide et facile à nettoyer, tandis que ses propriétés thermoformables lui permettent d'être moulé dans n'importe quelle forme et n'importe quelle taille. L'absence de coutures visibles garantit également une finition sans couture qui empêche la saleté, les bactéries et les virus de s'accumuler sur la surface. HIMACS est donc un matériau de surface solide aux propriétés hygiéniques et de purification de l'air imbattables, garanties par des certifications conformes aux normes LGA, NSF international standard et Greenguard.

Nom du projet : Plaey – Colours May Vary - Mobilier

Lieu : Leeds, Angleterre

Design & Fabrication : Plaey

Fournisseur HIMACS : James Latham

Matériau : HIMACS en Alpine White S028 et Ruby S304

Éléments en HIMACS : Supports d'étagères et crochets

Crédits photos : © Plaey