Réemploi des granulats de béton cellulaire Xella : objectif zéro déchet pour 2030

En se basant sur la recyclabilité du béton cellulaire, Xella a l’objectif de mettre fin à la mise en décharge de ses rebuts d’ici à 2030. Pour cela, l’entreprise cherche sans cesse à innover et améliorer la formulation de ses produits en intégrant des matériaux bruts concassés ou recyclés, sans faire de compromis sur la qualité. Elle cherche également à amplifier la collecte des chutes de béton cellulaire sur chantier, issus de la mise en œuvre ou de la démolition, et à trouver de nouveaux débouchés pour ses déchets (paillage, substrat pour toiture-terrasse, litière pour chat absorbante, filtrat pour fosse septique...).

Pour une gestion responsable des déchets et des ressources, Xella entend donc accélérer ses démarches et ses initiatives pour réinjecter les reliquats de béton cellulaire dans la fabrication de nouveaux produits, limiter la décharge des chutes de chantiers et développer la revalorisation de produits de démolition en tant que matière première.

Réinjecter les déchets de béton cellulaire dans la production

Composé entièrement de matières premières minérales le béton cellulaire Xella est 100 % recyclable et peut être recyclé tout au long de son cycle de vie.

Lors de sa fabrication, les poudres de perçage et d’usinage des blocs de chaînage, ainsi que les chutes de matériaux et les blocs endommagés issus de la production sont récupérés, broyés et transformés pour moitié en poudre ou concassés en granulat.

Grâce aux recherches des équipes Xella, la nouvelle recette permet de subtituer une partie du sable par de la poudre de béton cellulaire recyclé, obtenue lors de son passage au concasseur et au crible.

C’est ainsi que près de 25 % des matières premières utilisées sont issues de produits revalorisés et de déchets de sa production. Quant à la poudre de béton cellulaire générée par l’activité Xella, l’intégralité de celle-ci est recyclée.

Transformer les déchets en granulat pour répondre à de multiples applications

Le béton cellulaire est un matériau naturel et pérenne qui ne perd pas ses qualités d’isolation. Il ne craint pas l’humidité, ni les moisissures, les insectes ou les rongeurs, et il est incombustible et ininflammable. Toutes les caractéristiques intrinsèques de ce matériau lui permettent d’élargir les possibilités d’utilisation des granulats de béton cellulaire.

Les reliquats de production passés dans le concasseur et dans le crible sont triés en fonction de l’épaisseur des granulats. Ceux qui ne sont pas réinjectés dans le process sont stockés, selon leur taille, dans des bigs bags.

Ces granulats peuvent ainsi être utilisés dans diverses applications dont certaines sont en cours d’expérimentation telles que l’utilisation de granulats pour de l’isolation thermique, le nivellement de sol, paillage, substrat pour toiture-terrasse, litière, filtrat pour fosse septique...

Collecter les déchets résiduels de chantiers de construction/démolition pour les revaloriser

Les big bags Xella de 300 kg permettent de collecter les chutes de béton cellulaire issues directement des chantiers de construction (découpes des blocs lors de la mise en œuvre). Grâce à eux, les déchets triés peuvent être réacheminés sur les sites de production et réinjectés dans de nouveaux blocs de béton cellulaire ou être concassés en matériaux secondaires pour d’autres applications. Cette démarche vertueuse permet de limiter les tonnes de chutes de béton cellulaire en décharge ou en remplissage dans une carrière.

Par ailleurs, pour contribuer à une gestion responsable des déchets de démolition, Xella s’est engagé aux côtés de l’éco-organisme Ecominero. Créé par et pour les industriels des produits et matériaux de construction d’origine minérale dans le cadre de la REP PMCB (Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment), cet éco-organisme aide les détenteurs de déchets inertes, particuliers ou professionnels, à se débarrasser gratuitement de leurs déchets triés issus des travaux de construction, de rénovation ou de démolition.

Avec Ecominero, Xella travaille activement sur le projet de création d’une filière de recyclage du béton cellulaire.



