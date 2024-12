Une sortie de crise « longue et graduelle », annonce l’Unicem

L'Unicem dresse le bilan de fin d'année des matériaux de construction. Elle décrit « une année 2024 difficile avant un cru 2025 plein d’incertitudes ».

« Une année 2024 difficile avant un cru 2025 plein d’incertitudes ». Ainsi résume l’activité de l’Union nationale des industries de carrières et de matériaux de construction (Unicem) sur l’année en train de se clore.

Une conclusion suivant la tendance dans la filière, marquée par une tourmente en novembre, résultats d’un été sans gouvernement. Sans compter la censure du gouvernement Barnier, vers la fin de l’automne.

« Alors que les chiffres de la construction et des ventes de logements neufs franchissent des points bas, entrainant dans leur sillage l’ensemble des secteurs amont et aval de la filière, quelques signaux plus positifs et inflexions de tendances se dessinent », observe tout de même l’Unicem.

L’indice matériaux régresse entre août et septembre

Il n’empêche que la « sortie de crise s’annonce longue et graduelle », avec des volumes de production historiquement bas en 2024. En témoigne l’indicateur matériaux qui, après trois mois de hausse, chute de 2 % en septembre par rapport à août et atterrit à 83,6.

L’activité progresse de 1,7 % entre le deuxième et le troisième trimestre. En glissement annuel, les chiffres du T3 2024 reculent de 5 %. Le déclin est plus modéré que sur les neuf premiers mois de l’année (-8 %) comme sur les douze mois glissants (-9,4 %). Comparé à début 2021, l’activité du « panier » est en dessous de 16,4 %, entraîné par des matériaux comme les tuiles, le briques, le ciment ou encore le béton.

« La meilleure orientation du secteur des travaux publics a cependant permis de limiter le repli de certains d’entre eux tandis que ceux qui sont exclusivement destinés au secteur résidentiel enregistrent de fortes contractions », souligne l’Unicem.

Des inflexions qui se confirment



Côté granulats, la production s’élève à 304 millions de tonnes, selon les premières estimations de l’Unicem. Les volumes flanchent de 2,3 % par rapport à septembre et de 4,3 % comparé à octobre 2023.

L’activité des derniers mois se contracte de 4,2 % sur an. Par contre, par rapport aux trois mois précédents, elle entame une hausse de 1,3 %. Sur les dix premiers mois de l’année et en glissement annuel, la tendance est à -5,5 % et de -6,5 % en cumul des douze mois.

« Même si le marché immobilier devrait sortir doucement de sa léthargie en 2025, les délais de diffusion vers le secteur constructif et les nombreuses incertitudes politiques pourraient encore peser sur l’activité des matériaux qui, au mieux, se stabiliserait, voire se replierait encore pour le BPE », lit-on dans la conjoncture Unicem.

Le mois d’octobre est encore compliqué pour le BPE, avec un repli de 9,8 % des livraisons sur an et 33 millions de m3 en volumes produits, couplé à une quasi-stabilisation (-0,2 %) comparé à septembre. Pareil que pour les granulats, l’évolution est dans le vert (+1,2 %) sur les trois derniers mois comparés aux trois mois précédents, mais se retire plus nettement en glissement annuel (-9,8 %). « Au total, en cumul depuis octobre, les volumes de production de BPE cèdent encore - 12,6 % sur un an », souligne l’Unicem.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock