Quand l’habitat positif s’allie au PSE à Empreinte Carbone Améliorée

À Écuisses, en Bourgogne du Sud, le Verger de Bondilly donne une nouvelle dimension à l’habitat responsable. Porté par Home Sapiens, ce projet de 17 logements locatifs mise sur une conception particulièrement ambitieuse : préserver le terrain naturel, limiter l’impact carbone de la construction et atteindre un haut niveau d’autonomie énergétique.

Pour relever le défi d’une isolation très performante, le projet a retenu les solutions de la gamme de polystyrène expansé (PSE) ECA de HIRSCH Isolation. Une technologie qui permet de faire évoluer le polystyrène expansé en associant ses performances reconnues à une empreinte carbone améliorée.

Un habitat positif pensé autrement

Le Verger de Bondilly ne se limite pas à un programme immobilier classique. Dès sa conception, le projet a été imaginé autour d’une ambition environnementale forte : construire autrement pour préserver davantage.

Lancé en avril 2026, le chantier prévoit 17 logements meublés, du T1 au T5, conçus de plain-pied et accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le projet vise notamment à :

préserver plus de 75 % du terrain naturel ;

; atteindre 75 % d’autosuffisance énergétique ;

; bannir l’utilisation du béton ;

éviter les composés organiques volatils (COV) ;

privilégier une approche de construction circulaire.

Dans cette démarche globale, l’isolation constitue un élément clé. Pour atteindre l’objectif de très haute isolation et d’absence de pont thermique, le choix s’est porté sur le PSE ECA de HIRSCH Isolation.

PSE ECA : la performance du PSE, une empreinte carbone améliorée

Une évolution concrète du polystyrène expansé

Le PSE est un matériau particulièrement léger, composé à environ 98 % d’air. Il associe une forte performance isolante à une bonne résistance mécanique, tout en étant imputrescible et recyclable.

Avec la gamme ECA – Empreinte Carbone Améliorée, HIRSCH Isolation va plus loin.

La matière première intègre du bio-naphta issu de déchets végétaux, provenant exclusivement d’Europe. Cette matière est utilisée selon le principe du Mass Balance et bénéficie d’une certification ISCC garantissant sa traçabilité.

La gamme intègre également en moyenne 15 % de matière recyclée.

Résultat : une empreinte carbone réduite par rapport à un PSE classique, tout en conservant les qualités techniques du matériau.

« Une empreinte carbone réduite par rapport à un PSE classique. » Amaury Omnès, Directeur Général de HIRSCH France.

1 300 m³ de PSE ECA au service de la performance

Le choix du PSE ECA n’est pas symbolique : il représente une part importante de la conception du projet.

Les chiffres clés :

17 logements locatifs

logements locatifs 1 300 m³ de PSE ECA mis en œuvre

de PSE ECA mis en œuvre 1 000 m³ de Stisol Bardage ECA pour les murs et la toiture

de Stisol Bardage ECA pour les murs et la toiture 300 m³ de Maxisol ECA pour les sols

de Maxisol ECA pour les sols 15 % de matière recyclée intégrée en moyenne dans la gamme ECA

de matière recyclée intégrée en moyenne dans la gamme ECA > 75 % du terrain naturel préservé selon les objectifs du projet

du terrain naturel préservé selon les objectifs du projet 75 % d’autosuffisance énergétique visée.

Cette utilisation massive illustre la capacité du PSE ECA à répondre à des projets recherchant simultanément performance thermique, résistance mécanique et réduction de l’empreinte environnementale.

Les 5 atouts du PSE ECA

01 — Une empreinte carbone améliorée

Le recours à un bio-naphta issu de déchets végétaux permet de réduire le recours aux ressources fossiles. La matière première est intégrée selon le principe du Mass Balance et certifiée ISCC.

02 — Une isolation haute performance

Avec une composition d’environ 98 % d’air, le PSE offre une solution d’isolation performante permettant de répondre aux exigences thermiques élevées du projet.

03 — Une forte résistance mécanique

Le PSE associe performance isolante et résistance à la compression, permettant son utilisation dans différentes applications, notamment les sols, le remblai travaux publics (ponts etc…)

04 — Un matériau recyclable

Le PSE est recyclable grâce à son service de recyclage REuse. HIRSCH Isolation développe des filières de récupération des chutes de production et de chantier afin de favoriser leur réemploi et leur recyclage.

05 — Une solution compétitive

Au-delà de la performance environnementale, le PSE conserve un avantage économique. Selon HIRSCH France, à performance équivalente, il peut être près de 30 % moins onéreux que les isolants biosourcés.

Une démarche environnementale jusque dans la mise en œuvre

Au Verger de Bondilly, la démarche ne s’arrête pas au choix d’un isolant à empreinte carbone améliorée.

Le chantier applique également une attention particulière à la gestion des déchets. La découpe du PSE est réalisée au fil chaud, avec une aspiration quotidienne permettant de limiter la dispersion des déchets.

Le retraitement des chutes a notamment permis d’éviter le retour de trois camions chez le fabricant.

Construire plus durable sans opposer les matériaux

Le Verger de Bondilly illustre une conviction portée par HIRSCH Isolation : la transition environnementale du bâtiment ne passe pas nécessairement par l’opposition entre familles de matériaux.

Chaque projet doit pouvoir choisir la solution la plus adaptée à ses contraintes techniques, à ses objectifs environnementaux et à ses exigences économiques.

Avec le PSE ECA, le polystyrène expansé évolue pour répondre à ces nouveaux enjeux. L’utilisation de bio-naphta issu de déchets végétaux, la présence de matière recyclée et la certification ISCC permettent d'améliorer son empreinte carbone, tout en conservant les propriétés reconnues du PSE : performance thermique, résistance mécanique, recyclabilité et compétitivité.

Le Verger de Bondilly : un laboratoire grandeur nature de l’habitat positif

Le Verger de Bondilly démontre qu’une construction plus responsable peut être pensée de manière globale : préserver le terrain, réduire les consommations énergétiques, limiter l’impact carbone des matériaux et favoriser l’économie circulaire.

Avec 1 300 m³ de PSE ECA HIRSCH Isolation intégrés au projet, l’isolation devient un véritable levier de cette ambition.

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