Maison Midori : une toiture acier performante pour une construction en Normandie

Un projet d’autoconstruction inspirant et médiatisé

Porté par un couple de créateurs suivi par une large communauté sur les réseaux sociaux, Maison Midori dépasse le simple cadre d’un chantier résidentiel. Il s’agit d’un véritable projet de vie, partagé étape par étape, qui met en lumière les choix techniques et esthétiques d’une construction contemporaine.

Dans ce contexte, chaque matériau sélectionné doit répondre à une double exigence : séduire visuellement tout en garantissant durabilité et efficacité.

Une toiture acier au cœur du concept architectural

Pour la toiture, élément central du projet, les porteurs du projet recherchaient un équilibre entre design minimaliste et performances techniques élevées.

Le JI Vieo Roof 1050 s’impose comme une solution idéale en combinant :

l’esthétique d’une toiture à joint debout type zinc

la robustesse et la longévité de l’acier

une mise en œuvre rapide et simplifiée

Résultat : une toiture noire mate, élégante et contemporaine, qui devient un véritable marqueur architectural.

Un panneau sandwich toiture pour une performance thermique optimisée

Conçu pour les toitures inclinées, le système repose sur un panneau sandwich intégrant structure et isolation en un seul élément.

Son noyau en mousse PIR haute performance permet :

une excellente efficacité énergétique

une réduction des consommations sur le long terme

une contribution à une maison plus durable

Disponible en plusieurs épaisseurs (40 à 130 mm), il s’adapte aux exigences thermiques et structurelles de nombreux projets résidentiels.

Design, sécurité et durabilité réunis

Le projet Maison Midori démontre que la toiture peut devenir un véritable élément de design. Le profil à joint debout étroit offre un rendu minimaliste très recherché en architecture contemporaine.

Associé au revêtement Grandemat, ce système garantit :

une forte résistance à la corrosion

une surface antidérapante pour plus de sécurité

un entretien limité dans le temps

Une nouvelle vision de la toiture acier dans le résidentiel

Avec Maison Midori, Joris Ide illustre l’évolution des solutions acier, désormais pleinement intégrées aux projets résidentiels design.

Longtemps associée au bâtiment industriel, la toiture acier s’impose aujourd’hui comme une réponse pertinente pour :

les maisons contemporaines

les projets d’autoconstruction

les constructions durables et performantes

Ce projet démontre qu’une toiture peut être à la fois un élément technique, esthétique et narratif, participant pleinement à l’identité d’un bâtiment.

Pour en savoir plus exit_to_app