Maison Midori : une toiture acier performante pour une construction en Normandie
Un projet d’autoconstruction inspirant et médiatisé
Porté par un couple de créateurs suivi par une large communauté sur les réseaux sociaux, Maison Midori dépasse le simple cadre d’un chantier résidentiel. Il s’agit d’un véritable projet de vie, partagé étape par étape, qui met en lumière les choix techniques et esthétiques d’une construction contemporaine.
Dans ce contexte, chaque matériau sélectionné doit répondre à une double exigence : séduire visuellement tout en garantissant durabilité et efficacité.
Une toiture acier au cœur du concept architectural
Pour la toiture, élément central du projet, les porteurs du projet recherchaient un équilibre entre design minimaliste et performances techniques élevées.
Le JI Vieo Roof 1050 s’impose comme une solution idéale en combinant :
- l’esthétique d’une toiture à joint debout type zinc
- la robustesse et la longévité de l’acier
- une mise en œuvre rapide et simplifiée
Résultat : une toiture noire mate, élégante et contemporaine, qui devient un véritable marqueur architectural.
Un panneau sandwich toiture pour une performance thermique optimisée
Conçu pour les toitures inclinées, le système repose sur un panneau sandwich intégrant structure et isolation en un seul élément.
Son noyau en mousse PIR haute performance permet :
- une excellente efficacité énergétique
- une réduction des consommations sur le long terme
- une contribution à une maison plus durable
Disponible en plusieurs épaisseurs (40 à 130 mm), il s’adapte aux exigences thermiques et structurelles de nombreux projets résidentiels.
Design, sécurité et durabilité réunis
Le projet Maison Midori démontre que la toiture peut devenir un véritable élément de design. Le profil à joint debout étroit offre un rendu minimaliste très recherché en architecture contemporaine.
Associé au revêtement Grandemat, ce système garantit :
- une forte résistance à la corrosion
- une surface antidérapante pour plus de sécurité
- un entretien limité dans le temps
Une nouvelle vision de la toiture acier dans le résidentiel
Avec Maison Midori, Joris Ide illustre l’évolution des solutions acier, désormais pleinement intégrées aux projets résidentiels design.
Longtemps associée au bâtiment industriel, la toiture acier s’impose aujourd’hui comme une réponse pertinente pour :
- les maisons contemporaines
- les projets d’autoconstruction
- les constructions durables et performantes
Ce projet démontre qu’une toiture peut être à la fois un élément technique, esthétique et narratif, participant pleinement à l’identité d’un bâtiment.
Les tags associés
À la COP30, Saint-Gobain dévoile sa feuille de route de la construction durable
À la COP30 de Belém, Saint-Gobain dévoile sa feuille de route pour la construction durable. Objectifs : transformer en profondeur le secteur et faire de la construction durable une norme.
Joris Ide x Primagaz Bretagne
Depuis 2024, la division Joris Ide déploie des chariots élévateurs au BioGPL en France, avec des contrats signés pour Lempdes et Saint-Caradec, déjà approvisionnés en biopropane.
Ultra X : un revêtement acier durable pour toitures et bardages par Joris Ide
Joris Ide lance Ultra X, un revêtement acier pour toiture et bardage, alliant haute résistance, durabilité et stabilité esthétique en milieux exposés.
Hoffmann Green double sa production et accélère son déploiement
Le spécialiste du ciment décarboné Hoffmann Green affiche un premier semestre 2025 record, marqué par une hausse de 151 % de sa production et un renforcement de ses partenariats. Malgré un résultat net...