Joris Ide accompagne un projet d’auto-construction innovant dans le Tarn

Un bâtiment compact, performant et rapide à mettre en œuvre

Pensé comme point d’entrée du futur site touristique, ce bureau d’accueil devait conjuguer confort toutes saisons et simplicité constructive. Le choix s’est porté sur les panneaux sandwich de toiture JI Roof 1000, intégrant une âme isolante en PIR de 100 mm.

Cette solution offre une isolation thermique performante (R > 4), tout en permettant de couvrir de petites portées sans recourir à une charpente traditionnelle. Résultat : une mise en œuvre simplifiée et rapide, parfaitement adaptée à un projet en auto-construction.

Le bâtiment a été réalisé à partir de panneaux de 3,20 m, permettant également la création d’un débord de toiture esthétique et protecteur pour les façades bois.

Un projet pilote au service d’un concept touristique innovant

Ce premier module constitue une étape clé avant la réalisation de trois hébergements en A-frame. Il permet de valider les choix techniques et de tester les solutions constructives dans des conditions réelles.

Au-delà de l’aspect technique, ce projet illustre une nouvelle approche de la construction :

accessible aux auto-constructeurs

optimisée économiquement

documentée et partagée auprès d’une large communauté digitale

Avec plus de 120 000 abonnés sur YouTube, Aladdin Jammal s’impose comme un relais d’influence majeur pour démocratiser les pratiques constructives contemporaines.

L’enveloppe métallique au service des projets légers et contemporains

À travers cette réalisation, Joris Ide confirme la pertinence de ses solutions pour des projets compacts, rapides à exécuter et à forte exigence architecturale.

Ce partenariat met en lumière le potentiel de l’enveloppe métallique dans des constructions hybrides bois-acier, conciliant performance, durabilité et liberté de conception.

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