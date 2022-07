Portes palières anti-effraction 2 vantaux, découvrez le modèle Synergy Firecut EI30 – DB de chez Dierre France !

Anti-effraction, coupe-feu, avec 2 vantaux et personnalisable du revêtement à la quincaillerie, le modèle Synergy Firecut EI30 - DB de chez Dierre France est la solution de fermeture parfaite pour répondre aux besoins de sécurité et de design de vos chantiers.

Le modèle Synergy Firecut EI30 – DB est une porte très complète proposée par Dierre France. Il s’agit de l’un des seuls modèles de la marque disponible en 2 vantaux pouvant être à la fois coupe-feu pendant 30 minutes et anti-effraction CR 3 (selon la norme européenne EN 1627) et A2P** (suivant le certificat CNPP n°35.246).



Outre ses propriétés coupe-feu et anti-effraction, ce modèle est doté de caractéristiques techniques complémentaires toutes aussi intéressantes : affaiblissement acoustique (Rw 40 dB (C-2 ; Ctr-6)), transmission thermique (Ud=1,8 W/m²K) et une perméabilité à l’air de Classe 2.



Ce modèle est parfaitement adapté à l’équipement de constructions de type résidentiel : habitat individuel ou collectif, pour des projets neufs ou de rénovation.

Au-delà de ses caractéristiques techniques très intéressantes qui offrent une sécurité maximale, ce sont aussi les caractéristiques esthétiques du produit qui font sa force. En effet, les portes Synergy Firecut EI30 - DB de chez Dierre France offrent de nombreuses possibilités de personnalisation : choix des revêtements intérieurs et extérieurs (similaires ou différents), large choix de béquillages dans divers coloris et finitions (béquilles, boutons fixes, crémones, ailerons de requin) … chaque porte peut également être équipée avec de nombreuses options et accessoires.



De série, la Synergy Firecut EI30 – DB est équipée d’une serrure A2P** avec 3 points de fermeture, d’une béquille double (ou béquille/bouton fixe) sur plaque finition bronze de la gamme Dierre Design, d’une crémone intégrée dans le semi-fixe, d’un microviseur grand angle ainsi que d’un entrebâilleur Open View.



En option, ce modèle peut aussi recevoir un ferme-porte encastré ou à bras compas, le béquillage sur rosace, un habillage du mur ou même d’une serrure motorisée (Hibry)…



Grâce à toutes ces possibilités de personnalisation, chaque client peut alors trouver la porte qu’il lui faut pour l’intégrer dans n’importe quel environnement ou n’importe quelle décoration, faisant de la porte un véritable objet d’ameublement à part entière.



Retrouvez plus d’informations sur les portes blindées anti-effraction de Dierre France en visitant leur page Batiweb.

