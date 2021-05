Après plusieurs mois de restructuration et l'arrivée de nouveaux collaborateurs (Baptiste Barreau, Directeur Général et Samuel Baron, Technico-Commercial), c’est au tour de RÉNOVAL Menuiseries, marque du Groupe RÉNOVAL, d'asseoir son positionnement de spécialiste, innovant et exclusif. RÉNOVAL Menuiseries se présente désormais avec une image véritablement industrielle et dynamique pour apporter un nouvel écrin à son savoir-faire et à l’accompagnement client. Cette nouvelle identité visuelle illustre également une capacité à proposer un catalogue produits adaptés aux besoins des professionnels et aux marchés de la construction hors-site, des Etablissements Recevant du Public et des bâtiments industriels.

Ce changement est accompagné par la transformation des outils marketing et des outils d'aide à la vente. En effet, la volonté de la marque est de mettre à disposition des outils efficaces qui facilitent le quotidien des professionnels du bâtiments et des cabinets d’architecture. Un logo intemporel qui conjugue la notion d’industriel (lettres en capitales, couleur qui rappelle l’aluminium,) et le capital humain avec le pantone rose 701.

Un univers de marque qui se concentre sur l’offre produits, les caractères de différenciation et les marchés pour qui RENOVAL Menuiseries apportent des solutions sur mesure. Retrouvez tous nos produits sur notre page Batiweb.