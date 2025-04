Fenêtre de toit innovante et fonctionnelle

Notre fenêtre à ouverture projection et rotation FPP-V preSelect MAX peut atteindre un angle d’ouverture de 45° en mode projection. Cette amplitude d'ouverture permet une utilisation optimale de l'espace supplémentaire créé sous les combles. La fonction rotation permet de faire pivoter l’ouvrant sur 180°. Dans ce système innovant de quincaillerie, la fonction d'ouverture projection est séparée de la fonction de rotation, assurant ainsi une exécution précise du mode d'ouverture choisi et une grande stabilité de l’ouvrant, que ce soit en mode projection ou en mode rotation. Cela garantit une grande durabilité du produit ainsi que la sécurité lors de son utilisation.

La modification du mode d'ouverture est facilitée par un commutateur positionné dans la partie inférieure du dormant de la fenêtre, ce qui améliore le confort et la facilité d'utilisation.

La manipulation aisée de la fenêtre est facilitée par une poignée située dans la partie inférieure de l’ouvrant, offrant deux niveaux de micro-ouverture. Cette conception permet également une utilisation pratique par des personnes à mobilité réduite.

Le loquet permettant de bloquer le vantail pivoté à 180° facilite le nettoyage de la vitre extérieure.

Le confort d'utilisation au quotidien est très important, mais lors de la conception de cette fenêtre, ses paramètres techniques n'ont pas été oubliés. Les fenêtres FPP-V preSelect MAX à projection-rotation sont disponibles dans de grandes tailles avec triple vitrage. Les avantages des fenêtres projection-rotation FAKRO de nouvelle génération sont également l'entrée d'air automatique V40P, qui elle-même peut gérer la bonne quantité d'air frais dans les combles, et le système topSafe, qui augment la sécurité d'utilisation et protège contre les effractions. FPP-V preSelect MAX est également équipé de la technologie thermoPro, qui augmente en outre sa durabilité et son isolation thermique.

