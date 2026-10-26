À Brest, le bâtiment G de l’UBO fait peau neuve avec JI Magine
Conçu par Atelier Rubin, ce projet de réhabilitation repose notamment sur une isolation thermique par l’extérieur biosourcée et une nouvelle enveloppe architecturale. Le bâtiment rénové accueille une partie du Lab-STICC, laboratoire spécialisé dans les sciences et technologies de l’information et de la communication.
Une façade acier adaptée à la rénovation
Pour accompagner cette transformation, le choix s’est porté sur JI Magine, un concept de bardage acier nervuré à fixations apparentes développé par Joris Ide.
Sa particularité réside dans la possibilité de créer des géométries sur mesure, adaptées aux intentions architecturales de chaque projet. Sur le bâtiment G, les nervures apportent du rythme et de la verticalité à la façade, tout en créant des jeux d’ombre et de lumière.
Adapté aux constructions neuves comme aux rénovations, JI Magine peut être utilisé dans différentes configurations de bardage, notamment en simple peau, double peau ou bardage rapporté.
Cette réalisation illustre comment une rénovation énergétique peut aussi devenir l’occasion de repenser l’identité architecturale d’un bâtiment existant.
Projet : UBO – Bâtiment G, Brest
Architecte : Atelier Rubin
Solution : JI Magine – Joris Ide
© Pascal Léopold
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