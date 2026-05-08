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Joris Ide sublime l’Îlot 4B à Nantes avec sa solution de façade JI Sonora 25

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Communiqué
Publié le 08 mai 2026
Îlot 4B à Euronantes : projet urbain mixte emblématique. Joris Ide signe l’enveloppe avec JI Sonora 25, alliant design, performance et durabilité.
Joris Ide sublime l’Îlot 4B à Nantes avec sa solution de façade JI Sonora 25 - Batiweb

Un projet urbain mixte structurant

L’Îlot 4B s’inscrit dans la dynamique de transformation de Nantes Métropole. Ce programme multifonctionnel associe logements, bureaux et espaces de loisirs, contribuant à créer un véritable lieu de vie au sein du quartier Euronantes.

Avec plus de 25 000 m² de surface développée, le projet comprend notamment :

  • des immeubles de bureaux performants,
  • une tour résidentielle,
  • des équipements sportifs et espaces de services.

JI Sonora 25 : une signature architecturale forte

Au cœur de l’identité visuelle du projet, la solution de façade JI Sonora 25 joue un rôle déterminant. Reconnaissable à son profil nervuré vertical, elle confère aux bâtiments une écriture architecturale contemporaine et dynamique.

Sa finition métallique laquée capte la lumière et génère des effets visuels évolutifs, renforçant l’intégration du projet dans son environnement urbain. 

Performance et polyvalence au service du projet

Au-delà de l’esthétique, JI Sonora 25 répond aux exigences techniques du chantier :

  • résistance aux intempéries,
  • durabilité des matériaux,
  • contribution à l’efficacité énergétique des façades. 

Sa polyvalence a permis de s’adapter aux différentes typologies du programme, des bureaux aux logements, tout en garantissant une cohérence architecturale globale.

Une illustration du savoir-faire Joris Ide

Avec l’Îlot 4B, Joris Ide démontre sa capacité à accompagner des projets urbains complexes en proposant des solutions de façade à forte valeur ajoutée, au service des architectes et des maîtres d’ouvrage.

Ce projet illustre pleinement le potentiel de l’acier dans la construction contemporaine : un matériau à la fois esthétique, performant et durable, capable de répondre aux enjeux actuels de la ville.

 

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