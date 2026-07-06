Face à la raréfaction du foncier disponible, à la pression environnementale et à l'objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN), la réhabilitation des friches apparaît aujourd’hui comme une opportunité majeure pour le secteur du BTP. Longtemps considérés comme des espaces abandonnés ou difficiles à exploiter, les anciens sites industriels, commerciaux ou militaires retrouvent progressivement une nouvelle valeur économique.

En France, la transformation des friches en zones d’activités, logements, espaces publics ou infrastructures mixtes constitue désormais un axe prioritaire des politiques d’aménagement urbain. Pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, ce mouvement représente bien plus qu’une tendance : il s’agit d’un véritable levier de croissance. On peut alors se demander quels sont les défis techniques et financiers associés à ces projets ? Et surtout, quelles perspectives économiques offre ce marché en pleine expansion ?

Qu’est-ce qu’une friche ?

Une friche désigne un terrain ou un bâtiment anciennement exploité puis abandonné, souvent à la suite d’une activité industrielle, commerciale, ferroviaire ou militaire. Ces espaces peuvent être situés aussi bien en centre-ville qu’en périphérie urbaine.

On distingue généralement plusieurs catégories de friches :

Les friches industrielles ;

Les friches commerciales ;

Les friches portuaires ou ferroviaires ;

Les friches militaires ;

Les bâtiments tertiaires vacants.

Pendant des décennies, ces espaces ont été laissés à l’abandon en raison de coûts de dépollution élevés ou d’une faible attractivité économique. Aujourd’hui, avec la volonté de limiter l’étalement urbain et de densifier les villes, ces terrains deviennent des réserves foncières stratégiques.

Le marché de la friche en France

Dans son inventaire national 2025, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) a recensé 15 000 friches en France, soit 60 000 hectares de foncier cumulés.

Les deux tiers des friches recensées mesurent plus de 0,5 hectare. Le Cerema présente ces terrains comme espace potentiel “pour des projets d'aménagement d'envergure ou des opérations de renaturation à grande échelle". En effet, 28 % des friches recensées, soit 2 400 friches représentant 8 000 ha, font déjà l’objet d’un projet de reconversion.

Toujours selon le Cerema, 53 % des friches aujourd’hui sans projet de reconversion (4 500 sites pour 37 000 ha) pourraient servir à un usage industriel et 35 % (3 000 sites pour 2 000 hectares) à la construction de logements. Enfin, 13 000 terrains supplémentaires pourraient bientôt rejoindre le statut de friche.

Les terrains en friche sont désormais exploités depuis quelques années. Le fonds vert et le plan de relance ont permis, entre 2021 et 2024, la réhabilitation de 5 800 hectares de friches, représentant 13,6 millions de m² de logement et 10,3 millions de m² de surface économique.

Pourquoi les friches représentent-elles une opportunité pour le BTP ?

Une réponse à la crise du foncier

Le manque de terrains constructibles constitue un frein important au développement immobilier et aux grands projets d’infrastructure. Dans de nombreuses métropoles, le prix du foncier explose tandis que les collectivités cherchent à préserver les espaces naturels, via l'objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN).

La réhabilitation des friches permet de créer de nouveaux espaces exploitables sans artificialiser davantage les sols. Pour les entreprises du BTP, cela signifie l’ouverture de nouveaux marchés et la multiplication des projets urbains.

Un marché soutenu par les pouvoirs publics

L’État français encourage fortement la reconversion des friches à travers plusieurs dispositifs financiers et réglementaires. Le fonds Friches, intégré au plan France Relance, a notamment permis de financer des centaines de projets de réaménagement sur tout le territoire.

Les collectivités locales, quant à elles, recherchent activement des partenaires capables de transformer ces espaces en quartiers attractifs et durables. Cette dynamique crée un environnement favorable pour les entreprises du bâtiment, les promoteurs et les bureaux d’études.

Une diversification des activités pour les entreprises du BTP

Les projets de réhabilitation mobilisent de nombreux corps de métier :

Dépollution des sols ;

Désamiantage ;

Démolition ;

Génie civil ;

Construction durable ;

Réseaux et voiries ;

Aménagement urbain.

Cette diversité d’interventions permet aux entreprises du BTP de développer de nouvelles compétences et de diversifier leurs sources de revenus.

Quels bénéfices économiques pour les entreprises du BTP ?

Une croissance du volume de chantiers

Avec la multiplication des programmes de réhabilitation, les entreprises du BTP bénéficient d’un volume croissant de marchés publics et privés. Les opérations de reconversion nécessitent souvent des interventions longues et complexes, générant des contrats à forte valeur ajoutée.

Attention néanmoins, réhabiliter une friche représente généralement un coût plus important. Toujours d'après le Cerema, le coût de remise en état d’une friche est de l’ordre d’environ 540 000 euros par hectare. Cette estimation est basée sur l’analyse des dossiers de réhabilitation de friches réalisées en 2023.

Une montée en expertise

Les entreprises capables de maîtriser les techniques de dépollution, de rénovation énergétique ou de déconstruction sélective gagnent un avantage concurrentiel important. Cette spécialisation permet également de répondre aux nouvelles exigences environnementales imposées par les donneurs d’ordre.

Des opportunités dans les territoires

La reconversion des friches ne concerne pas uniquement les grandes métropoles. De nombreuses villes moyennes cherchent à revitaliser leurs anciens sites industriels afin d’attirer habitants et entreprises. Pour les acteurs locaux du BTP, ces projets représentent une opportunité de développement économique et de création d’emplois.

Les innovations qui accélèrent la réhabilitation des friches

Le développement des technologies numériques et des solutions innovantes accélère la transformation des friches.

Le BIM et la modélisation 3D

Le Building Information Modeling (BIM) facilite l’analyse des bâtiments existants et améliore la planification des travaux. Grâce aux maquettes numériques, les équipes peuvent anticiper les contraintes techniques et optimiser les coûts de réhabilitation.

Les techniques de dépollution innovantes

Certaines entreprises utilisent désormais des procédés biologiques ou phytotechnologiques pour traiter les sols pollués. Ces solutions permettent de limiter les coûts et de réduire l’impact environnemental des opérations.

Les matériaux bas carbone

La réhabilitation des friches s’accompagne souvent de l’utilisation de matériaux durables comme le bois, le béton bas carbone ou les isolants biosourcés. Cette évolution répond aux exigences croissantes en matière de performance énergétique et de réduction des émissions de CO₂.

Par Alexandre Masson (intervenant externe)