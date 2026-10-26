Forbo Flooring : sols hôteliers et confort acoustique

Dans les hôtels, le choix des revêtements de sol contribue directement au confort des occupants, à l’identité des espaces et à la qualité de l’expérience client. Résistance au trafic, maîtrise des nuisances sonores, facilité d’entretien et esthétique constituent autant de critères à prendre en compte dans les projets d’aménagement et de rénovation. À l’occasion d’Equip’Hôtel 2026, Forbo Flooring mettra en avant son savoir-faire à travers deux collections : Flotex, un revêtement textile floqué personnalisable, et Allura decibel, une gamme de sols LVT acoustiques.

Flotex : un revêtement de sol hôtelier personnalisable

Sur son stand immersif de 30 m², conçu avec le Studio Versavel, Forbo Flooring présentera un décor Flotex exclusif inspiré de l’Art déco. Cette création sur mesure illustrera les possibilités de personnalisation du revêtement, pensé pour donner une identité singulière aux espaces hôteliers.

Quatre alcôves consacrées à l’accueil, à la restauration, au spa et au fitness permettront de mettre en scène les principales qualités du produit : confort acoustique, propreté, résistance et confort à la marche.

Au-delà de ses possibilités décoratives, Flotex est conçu pour répondre aux contraintes d’exploitation des établissements recevant du public. Sa structure dense, composée de 80 millions de fibres de nylon 6.6 par mètre carré, lui confère une résistance adaptée au trafic intensif. Le revêtement permet également une réduction des bruits de choc pouvant atteindre 21 dB.

Sa surface antidérapante contribue à la sécurité des déplacements, tandis que son imperméabilité et sa lavabilité à l’eau facilitent les opérations d’entretien. Des caractéristiques particulièrement intéressantes pour les hôtels, où les revêtements doivent conserver leurs qualités esthétiques malgré une fréquentation soutenue.

Allura decibel : des sols LVT pour améliorer le confort acoustique

Autre solution mise en avant par Forbo Flooring à Equip’Hôtel 2026 : Allura decibel, une collection de revêtements de sol LVT fabriquée à Reims. Elle associe isolation acoustique, résistance et diversité des décors pour répondre aux besoins des projets hôteliers, en neuf comme en rénovation.

La gamme comprend 12 designs et 108 références, avec des aspects bois, minéraux et textiles. Déclinée en lames et en dalles, elle permet de composer des ambiances variées, adaptées aussi bien aux chambres qu’aux espaces communs.

Sur le plan technique, Allura decibel offre une réduction des bruits d’impact pouvant atteindre 19 dB. Sa pose poissée facilite par ailleurs les interventions dans les bâtiments en exploitation. En cas de dégradation, les éléments peuvent être remplacés individuellement, limitant ainsi l’ampleur des travaux de maintenance.

La collection intègre également 20 % de contenu recyclé et bénéficie d’un classement de réaction au feu Bfl-s1.

Forbo Flooring présent sur plusieurs espaces d’Equip’Hôtel

Au-delà de son propre stand, Forbo Flooring sera présent sur d’autres espaces du salon. Plusieurs de ses solutions, dont Eternal lab, Allura decibel et Modul’up, seront exposées sur le stand JOST House, au pavillon 7.2, stand B052. Un autre décor Flotex sur mesure sera présenté sur le stand BR Hôtellerie, au pavillon 7.1, stand G030.

Des animations compléteront également le programme du stand E043. Rotowash proposera des démonstrations de nettoyage de Flotex, tandis que le Studio Versavel échangera avec les visiteurs le 3 novembre à partir de 17 h sur la conception du stand et le décor personnalisé. Le 4 novembre, Olisigns et Déco Design Solutions feront découvrir différentes approches sensorielles de l’aménagement intérieur.

À travers cette présence à Equip’Hôtel 2026, Forbo Flooring entend montrer comment les revêtements de sol peuvent conjuguer exigences techniques, facilité de maintenance et qualité architecturale, au service de l’expérience hôtelière.

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