La FPI Île-de-France dévoile les 10 lauréats des Pyramides d’Argent 2026, entre réhabilitation, construction bas-carbone et mixité des usages.

La Fédération des promoteurs immobiliers d’Île-de-France (FPI) a dévoilé, le 3 novembre 2026, les lauréats de ses Pyramides d’Argent. Dix opérations franciliennes ont été récompensées pour leurs qualités architecturales, leurs performances environnementales, leurs modes constructifs ou encore leur capacité à transformer des sites urbains. Les projets primés vont de la reconversion d’un patrimoine bâti à la construction neuve, en passant par le réemploi de matériaux et le développement de programmes mixtes.

« Ce qui fait la singularité de cette édition, c'est la variété des opérations distinguées. Leurs dimensions, leurs programmes, leurs partis pris architecturaux ou leurs modes constructifs sont parfois très différents. Cette diversité illustre la richesse de notre métier et son évolution. Elle montre que la qualité d'un projet ne tient pas à l'application d'un modèle unique, mais à la capacité de trouver la réponse la plus pertinente à un site, à un territoire et à des besoins particuliers », a déclaré Bruno Halluin, coprésident de la FPI Île-de-France.

Mixité des usages et performance environnementale au palmarès

Le Grand Prix régional, soutenu par la Caisse d’Épargne et Bien’ici, revient à DReAM pour Cœur d’Orsay, à Orsay (Essonne). Conçu par les agences Michel Mastrandreas et DLM Architectes, le projet transforme un ancien parking, un immeuble de bureaux obsolète et plusieurs maisons dégradées en un nouveau morceau de centre-ville. Il prévoit 98 logements (53 en accession libre, 30 sociaux et 15 intermédiaires) et 1 230 m² de commerces. Une place publique et une coulée verte doivent également rétablir les continuités urbaines.

À Gennevilliers (Hauts-de-Seine), Demathieu Bard Immobilier reçoit la Pyramide de la Conduite Responsable des Opérations (Apave) pour Hana, conçu par In Space Architecture. Cette résidence de 45 logements et 214 m² de commerces, dont la livraison est prévue au troisième trimestre 2027, fait appel au bois pour l’isolation, les parquets et les structures porteuses. Elle atteint ainsi 18 kg de matériaux biosourcés par mètre carré. Six logements de quatre pièces pourront par ailleurs être divisés en un trois-pièces et un studio.

La Pyramide de la Qualité globale (GIP) distingue Emerige pour Paul Hochart Saison 2, à L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Livré en mai 2025, cet immeuble de 49 mètres de hauteur regroupe 144 logements, quatre commerces et une micro-crèche. Conçu par DGM & Associés, il se caractérise par une architecture en volutes, des espaces extérieurs privatifs et un jardin suspendu en toiture. Il est certifié NF Habitat HQE Très Performant et labellisé E+C- E3C1.

À Chanteloup-en-Brie (Seine-et-Marne), Greencity Immobilier est récompensé par la Pyramide de la Mixité énergétique (GRDF) pour Les Botanistes, dessinés par MG-AU. Le programme rassemble 112 logements destinés aux familles, aux foyers monoparentaux et aux seniors, ainsi qu’un pavillon intergénérationnel de 120 m². Les quatre bâtiments s’organisent autour d’un verger. Leur système énergétique associe une pompe à chaleur collective, couvrant 70 % des besoins, à une chaudière gaz à condensation. Le projet anticipe les seuils 2028 de la RE2020.

Le programme les Botanistes à Chanteloup-en-Brie (Seine-et-Marne) est récompensé par la Pyramide de la Mixité énergétique.​​

La Pyramide du Bâtiment bas-carbone (EDF) revient à Sully Immobilier pour L’Envol, dans la ZAC Charles Renard, à Saint-Cyr-l’École (Yvelines). Conçu par GERA, le programme comprend 72 logements, dont 22 en PSLA, 12 destinés au coliving senior avec Domani et 38 en accession. Sa structure associe béton bas-carbone et murs à ossature bois. Une serre partagée et des jardins familiaux sont également prévus au cœur de l’îlot. L’opération vise les seuils 2028 de la RE2020.

Des restructurations qui valorisent l'existant

Quartus remporte la Pyramide de la Rénovation, extension, réhabilitation (Banque Populaire) pour L’Intemporel, à Saint-Mandé (Val-de-Marne). Conçue par Wilmotte & Associés, l’opération porte sur la transformation d’une chapelle et du bâtiment Fouquet auquel elle est adossée, ainsi que sur la reconstruction d’une extension. L’ensemble accueillera 37 logements et un commerce. La réhabilitation de la chapelle, qui comprend notamment la restauration des façades et la création de nouveaux planchers, permet d’aménager des logements aux volumes atypiques, notamment en duplex. La livraison est prévue au premier trimestre 2027.

Deux opérations se partagent la Pyramide de l’Économie circulaire (Socotec). À Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), Emerige est distingué pour Rue Pierre – Chapitre 4, conçu par l’atelier Vincent Parreira. Ce programme mixte associe résidence étudiante, logements, commerces et équipements collectifs. Plus de 200 000 briques de réemploi ont été intégrées aux façades et au socle des trois bâtiments. Au total, 43 % des matériaux utilisés en masse sont issus du réemploi, soit 210 tonnes de matières préservées et plus de 50 tonnes de CO₂ évitées. Livrée à l’été 2026, l’opération est notamment certifiée NF Habitat HQE niveau Excellent.

L’autre lauréat est Sogeprom pour Synergies, à Courbevoie (Hauts-de-Seine), conçu par l’agence SCAU. Le programme associe un immeuble de bureaux destiné aux sièges de Sogeprom et Fiducial, 77 logements et 1 453 m² d’espaces verts. Le projet conserve l’infrastructure de l’ancien immeuble tertiaire et développe une nouvelle superstructure mixte bois-béton bas-carbone. Il prévoit également le réemploi de 127 tonnes de matériaux. La livraison est attendue à l’été 2027.

Dans la catégorie Immobilier d’entreprise (SMA BTP), Demathieu Bard Immobilier est récompensé pour Paname, dans le 11e arrondissement de Paris.

Dans la catégorie Immobilier d’entreprise (SMA BTP), Demathieu Bard Immobilier est récompensé pour Paname, dans le 11e arrondissement de Paris. Conçu par ORY Architecture pour le fonds Picto, cet ancien immeuble de bureaux des années 1990, vacant depuis 2023, fera l’objet d’une restructuration complète. Les 2 670 m² seront réaménagés en bureaux et espaces de coworking. Les anciens parkings en sous-sol seront convertis en espaces de travail et de services, grâce notamment à la création de patios et d’un jardin en pleine terre. La livraison est prévue au deuxième trimestre 2027. Le jury a notamment retenu la limitation des démolitions structurelles à moins de 12 %.

Un prix spécial pour le campus de Nanterre

Hors concours, le jury a attribué un prix spécial à Eiffage Immobilier pour le Campus du Parc (Nanterre Open Source), conçu par l’agence IT’S pour De Vinci Higher Education. Livré en mai 2026, le projet transforme l’ancienne École d’architecture de Nanterre, signée Jacques Kalisz et Roger Salem dans les années 1970, en un campus universitaire de 18 000 m².

L’opération conserve la structure métallique d’origine et 80 % de l’emprise bâtie, tout en intégrant trois extensions réalisées selon des procédés hors-site. Le campus comprend 87 salles de classe, un learning center, un amphithéâtre et des équipements sportifs. Une agora bioclimatique, couverte d’une verrière en coussins ETFE, et 750 m² de toitures photovoltaïques complètent le dispositif. Le projet est notamment labellisé BBCA niveau Performant et certifié Bâtiment durable francilien niveau Argent.

Les lauréats franciliens participeront au concours national des Pyramides d’Or, dont la cérémonie se tiendra le 15 décembre 2026 au siège de SMA BTP.