INCSEB : la contribution de Joris Ide aux systèmes acier biosourcés

INCSEB : un programme européen pour décarboner les systèmes acier

Mené pendant quatre ans par un consortium de six partenaires issus de cinq pays, le projet INCSEB a permis de concevoir plusieurs solutions innovantes d’enveloppe métallique :

panneaux sandwich

systèmes double peau

bardages rapportés

Ces systèmes intègrent un isolant biosourcé en fibres de bois certifié PEFC, répondant aux enjeux environnementaux actuels et à l’évolution des réglementations comme la RE2020, désormais étendue aux bâtiments non résidentiels.

Objectif : proposer des solutions constructives capables de réduire significativement l’impact carbone tout en maintenant un haut niveau de performance.

Des performances techniques validées en conditions réelles

Les systèmes développés dans le cadre d’INCSEB ont fait l’objet de tests complets :

performances thermiques et acoustiques

résistance mécanique (statique et dynamique)

comportement au feu

perméabilité et durabilité

Deux démonstrateurs instrumentés ont permis de suivre les comportements en conditions réelles. Résultat : des performances comparables aux systèmes traditionnels, avec un potentiel d’amélioration spécifique aux isolants biosourcés.

L’analyse de cycle de vie met en évidence une réduction des émissions carbone pouvant atteindre 24 %, à performance énergétique équivalente.

Joris Ide, acteur clé de l’innovation en enveloppe métallique

Spécialiste des solutions d’enveloppe métallique pour le bâtiment, Joris Ide s’est imposé comme un partenaire naturel du projet INCSEB grâce à son expertise en :

conception de systèmes acier

normalisation et évaluation technique (CEN, CSTB…)

développement de solutions conformes aux exigences européennes

Dans le cadre du projet, les équipes Joris Ide ont participé à :

la conception de trois systèmes (toiture plate, double peau, bardage rapporté)

la fourniture des composants et ossatures

l’accompagnement des campagnes d’essais

la création d’objets BIM

la rédaction de guides de conception et de mise en œuvre.

Une base technique pour industrialiser les solutions biosourcées

Les résultats du projet INCSEB constituent aujourd’hui un socle technique structurant pour la filière acier :

accompagnement des démarches de certification (DTA, ATEx, ETN)

facilitation de l’industrialisation des solutions biosourcées

diffusion des connaissances techniques à l’ensemble des acteurs

Ces travaux s’inscrivent pleinement dans la stratégie de Joris Ide, qui vise à développer des solutions d’enveloppe métallique bas carbone, en phase avec les enjeux de la construction durable et de l’économie circulaire.

Vers une nouvelle génération d’enveloppes métalliques durables

Avec INCSEB, Joris Ide confirme son engagement en faveur de l’innovation et de la décarbonation du bâtiment. L’intégration de matériaux biosourcés dans les systèmes acier ouvre la voie à une nouvelle génération d’enveloppes performantes, durables et compatibles avec les exigences environnementales actuelles.

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