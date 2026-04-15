INCSEB : la contribution de Joris Ide aux systèmes acier biosourcés
INCSEB : un programme européen pour décarboner les systèmes acier
Mené pendant quatre ans par un consortium de six partenaires issus de cinq pays, le projet INCSEB a permis de concevoir plusieurs solutions innovantes d’enveloppe métallique :
- panneaux sandwich
- systèmes double peau
- bardages rapportés
Ces systèmes intègrent un isolant biosourcé en fibres de bois certifié PEFC, répondant aux enjeux environnementaux actuels et à l’évolution des réglementations comme la RE2020, désormais étendue aux bâtiments non résidentiels.
Objectif : proposer des solutions constructives capables de réduire significativement l’impact carbone tout en maintenant un haut niveau de performance.
Des performances techniques validées en conditions réelles
Les systèmes développés dans le cadre d’INCSEB ont fait l’objet de tests complets :
- performances thermiques et acoustiques
- résistance mécanique (statique et dynamique)
- comportement au feu
- perméabilité et durabilité
Deux démonstrateurs instrumentés ont permis de suivre les comportements en conditions réelles. Résultat : des performances comparables aux systèmes traditionnels, avec un potentiel d’amélioration spécifique aux isolants biosourcés.
L’analyse de cycle de vie met en évidence une réduction des émissions carbone pouvant atteindre 24 %, à performance énergétique équivalente.
Joris Ide, acteur clé de l’innovation en enveloppe métallique
Spécialiste des solutions d’enveloppe métallique pour le bâtiment, Joris Ide s’est imposé comme un partenaire naturel du projet INCSEB grâce à son expertise en :
- conception de systèmes acier
- normalisation et évaluation technique (CEN, CSTB…)
- développement de solutions conformes aux exigences européennes
Dans le cadre du projet, les équipes Joris Ide ont participé à :
- la conception de trois systèmes (toiture plate, double peau, bardage rapporté)
- la fourniture des composants et ossatures
- l’accompagnement des campagnes d’essais
- la création d’objets BIM
- la rédaction de guides de conception et de mise en œuvre.
Une base technique pour industrialiser les solutions biosourcées
Les résultats du projet INCSEB constituent aujourd’hui un socle technique structurant pour la filière acier :
- accompagnement des démarches de certification (DTA, ATEx, ETN)
- facilitation de l’industrialisation des solutions biosourcées
- diffusion des connaissances techniques à l’ensemble des acteurs
Ces travaux s’inscrivent pleinement dans la stratégie de Joris Ide, qui vise à développer des solutions d’enveloppe métallique bas carbone, en phase avec les enjeux de la construction durable et de l’économie circulaire.
Vers une nouvelle génération d’enveloppes métalliques durables
Avec INCSEB, Joris Ide confirme son engagement en faveur de l’innovation et de la décarbonation du bâtiment. L’intégration de matériaux biosourcés dans les systèmes acier ouvre la voie à une nouvelle génération d’enveloppes performantes, durables et compatibles avec les exigences environnementales actuelles.
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