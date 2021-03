Rénovation des bâtiments publics : ROCKWOOL met ses solutions d’isolation Ecorock et Rockfaçade et le programme Rockcycle au service de la rénovation énergétique du Lycée de l’image et du son d’Angoulême.

Alors que les assises du logement et de la mixité urbaine se tiennent aujourd’hui en présence de la ministre chargée du logement, Emmanuelle Wargon, le bâtiment fait encore partie des quatre secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France et est responsable de 18 % des émissions territoriales et de 40 % de la consommation finale d’énergie. C’est pourquoi, dans le cadre du plan de relance, le gouvernement va consacrer 2,7 milliards d’euros à la rénovation énergétique du patrimoine de l’Etat. Il est ainsi prévu, d’ici à 2023, de rénover plus de 4200 bâtiments publics qui devront répondre à deux critères essentiels : leur performance énergétique et la capacité de mise en œuvre rapide du projet.