RÉNOVATION ET FLJ : efficacité d'une simulation avec l'exemple PL Maître

Experte dans la charpente métallique depuis 1927, l’entreprise PL Maître, située dans les Vosges, est un acteur reconnu dans le domaine de la construction de centres commerciaux, bâtiments logistiques, industriels, tertiaires et pour les bâtiments de bureaux.

Le site de la société PL Maître héberge 70 collaborateurs, tous œuvrant dans l’étude et la production de structures métalliques pour la rénovation, ou entrant dans la conception des bâtiments de demain. Aujourd’hui, en fonction depuis un bon nombre d’années, le site vosgien lui-même est sujet à des mises en conformité. En octobre 2019, c’est d’ailleurs dans l’optique d’une rénovation des appareils de toiture qu’il a été fait appel aux services de Bluetek, via notre client et partenaire ; l’agence travaux Soprema Nancy.

Les produits aujourd'hui

Les appareils posés pour la première phase des travaux, aujourd’hui finalisés, sont :

4 Bluevoûte Therm de 3 m X 12 m remplissage en polycarbonate épaisseur 16 mm intégrant la technologie de microbilles en verre Pearl Inside.

17 Bluevoûte identiques dimensions 3 m X 9 m.

Ces lanterneaux filants sont dotés de 30 modules de désenfumage Exuplus Pneu, soit des DENFC pneumatiques dont chaque unité est associé à un vérin électrique course 500 mm permettant l’aération quotidienne du bâtiment. Les appareils remplacent d’anciennes voûtes en polyester.

Implantation des 21 voûtes sur site – image Google Earth

Même si le fait d’utiliser les trémies existantes n’a pas suffit à homogénéiser l’éclairage naturel intérieur de façon optimale, et donc de répondre à 100 % aux différents critères de la norme EN 17037, les lanterneaux apportent aujourd’hui sécurité et confort de travail aux utilisateurs. Précisons qu’une construction neuve aurait permis un autre choix en dimensions d’appareils et une implantation différente.



En attendant, le résultat est là et cohérent. L’implantation, telle qu’elle est réalisée aujourd’hui, apporte 300 lux pendant 50 % du temps de travail (tranche horaire 8/18 heures), soit un éclairement de qualité sur l’intégralité du temps d’occupation du bâtiment.

Résultat visuel avant-après lumière naturelle PL Maître

Respect des normes et du bon sens

Cette rénovation répond donc à une conformité du désenfumage en cas d’incendie du bâtiment par le biais de la conformité des DENFC à la norme EN 12101-2 (les lanterneaux filants répondent à la norme NF EN 14963).



Le bon sens a tenu dans le choix du polycarbonate entrant dans la composition des lanterneaux filants. En effet, les voûtes sont toutes équipées d’un PCA alvéolaire 16 mm Pearl Inside. Ce remplissage permet une amélioration de l’isolation phonique, thermique, du facteur solaire et une diffusion de la lumière du jour homogène à l’intérieur du bâtiment. Il permet aussi un meilleur confort visuel aux utilisateurs car il limite les risques d’éblouissements.



Ce choix rejoint donc aussi la norme RE2020 dans 3 de ses exigences de résultats, soit :

La limitation de la consommation d’énergie primaire .

. La limitation de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations .

. La limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale d’été.

Au centre du propos : l'outil lumière naturelle

Au-delà d’un constat réglementaire, cette rénovation de bâtiment a été un très bon sujet d’étude pour la Direction Technique Bluetek. Le service a pu confirmer l’efficacité de son outil de calcul en lumière naturelle.

Le résultat au FLJ-MÈTRE

Daniele Mariotti, Ingénieur Recherche et Innovation Bluetek, a été amené à réaliser différents essais afin d’assurer la cohérence de l’outil lumière naturelle Bluetek avec la réalité du terrain. C’est donc au bureau et sur site qu’il a effectué cette étude.



Il a réalisé les mesures FLJ (Facteur Lumière du Jour) selon les prérogatives de la norme EN 17037. Sur une surface de 360 m², 40 points de lumière ont été relevés de 3 X 3 m.



Après travaux de rénovation, le résultat est un FLJ moyen de 1,4 %.

La simulation ARCHIWIZARD "avant"

Commençons par préciser que les simulations standards ne tiennent pas compte de l’encombrement du volume (charpente, pont roulant, poste de travail, écrans ce cantonnement, etc.).



Sur le site PL Maître, les calculs ont été réalisés en tenant compte de facteurs de réflexion les plus en adéquation possible avec la réalité du terrain (soit du bardage gris en toiture et en façade), à savoir 0,4 pour la toiture et 0,4 pour la façade. Normativement, ce ratio est respectivement de 0,7 et 0,5. Sur le terrain ou normativement, il est de 0,2 pour les sols.



Le résultat de cette simulation est un FLJ moyen de 0,6 %.

Résultat simulation Archiwizard avant rénovation

Résultat simulation Archiwizard après rénovation

Le résultat de cette simulation est un FLJ moyen de 1,5 %.

En conclusion

Passant de 0,6 % à 1,4 % en résultat réel, le Facteur Lumière du Jour a plus que doublé.



Avec un résultat de 1,5 %, la simulation Archiwizard, soit notre outil lumière naturelle, est cohérente.



Même si elle reste bien sûr perfectible, cette méthode, grâce à notre outil de simulation, est donc une aide précieuse dans le cadre d’études pour tous projets, que ce soit en neuf ou pour la rénovation.



Ici, la synergie Bluetek/Soprema a permis encore une fois de concrétiser sur le terrain les résultats des simulations.

PL Maître : une suite à venir

Ces travaux en lumière naturelle ont été réalisés sur la première tranche de cette rénovation. Les actions à suivre sont l’optimisation de l’association en lumière naturelle et artificielle, la ventilation et la possibilité de rafraîchissement des bâtiments par solution adiabatique Bluetek.

