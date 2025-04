Rénovation : interface Mur de refend / Mur isolé par l’intérieur

Les interfaces, situées à la jonction entre matériaux, produits ou métiers sont souvent négligées. Ces éléments d’ouvrage requièrent des gestes de travaux spécifiques.

La vidéo présentée explique comment traiter correctement l’interface entre une menuiserie et un mur isolé par l’intérieur. Elle fait partie d’une collection d’une centaine d’autres ressources pédagogiques.

Pas à pas, découvrez un exemple pour assurer une continuité de l’isolation au niveau des jonctions et ainsi :

Limiter les ponts thermiques

Éviter les fuites d’air parasites

Et réduire les déperditions et les consommations énergétiques

Comment assurer une continuité de l’isolation intérieure avec le dormant élargi lors du remplacement d’une menuiserie en feuillure, en rénovation par étapes ?

Ces vidéos font partie d’une collection réalisée dans le cadre du Programme PROFEEL.

PROFEEL est le fruit d’une mobilisation de 16 organisations professionnelles du bâtiment, rassemblées pour contribuer collectivement à la nécessaire accélération et fiabilisation des rénovations énergétiques.

Ce programme est financé depuis 2019 dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE).

L’AQC assure la coordination globale et le secrétariat de cette démarche.

