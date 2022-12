Tarkett lance sa nouvelle collection de dalles de moquette DESSO Origin

Célébrant la beauté de la circularité, Tarkett dévoile sa nouvelle collection de dalles de moquette DESSO Origin en réponse aux préoccupations environnementales mondiales.

Précurseur en matière de développement durable, Tarkett annonce le lancement d’une collection de dalles de moquette à l’empreinte carbone la plus faible en Europe*. Les systèmes circulaires innovants en circuit fermé de Tarkett sont à l’opposé des modèles de production linéaires de type « produire-exploiter-jeter ». Tarkett est aujourd’hui le seul acteur du marché à proposer un recyclage à 100% de ses produits (via son programme de reprise et de recyclage ReStart®), et une réintroduction dans le cycle de production. De l’extraction initiale à la fabrication, l’installation, l’utilisation jusqu’au recyclage, la stratégie circulaire de Tarkett réduit efficacement les déchets et les émissions de gaz à effet de serre. Cette démarche a permis à Tarkett de réduire considérablement son impact carbone et d’atteindre l’empreinte carbone la plus faible pour sa collection de dalles de moquette Origin.

« En plus d’être le seul fabricant de dalles de moquette à disposer d’un système de recyclage en circuit fermé, nous sommes fiers de répondre davantage à la demande de nos clients en lançant cette nouvelle collection avec l’empreinte carbone la plus faible en Europe* », a déclaré Thomas Leneveu, Director Business Unit Carpet EMEA de Tarkett. « Fermer véritablement la boucle pour fabriquer nos revêtements de sol est un moteur-clé de la stratégie de Tarkett pour préserver les ressources naturelles et protéger l’environnement en réduisant notre impact carbone. »

La collection de dalles de moquette DESSO Origin comprend deux designs complémentaires, DESSO Recharge et DESSO Retrace, qui apportent harmonie et confort acoustique aux environnements de travail actuels. Inspirés par la notion circulaire du « Made to be remade »**, les variations de design et de texture entre Recharge et Retrace résident dans une irrégularité organique. « Recharge » évoque la craie revalorisée utilisée dans la fabrication de la sous-couche EcoBase, tandis que «.Retrace » s’inspire des dalles de moquette recyclées elles-mêmes. Leurs 40 teintes évoquant la nature s’harmonisent parfaitement, reflétant la beauté des matériaux et des couleurs de la nature.



Fabriquées entièrement à partir d’énergie 100 % verte, les dalles de moquette DESSO Origin ont été conçues de telle sorte que, une fois récupérées en fin d’usage, leurs composants puissent être facilement recyclés en matière première pour fabriquer de nouvelles dalles.

* Pour les dalles de moquette EcoBase avec fil PA6, conformément au profil environnemental du produit (EPD) S-P-05827 vérifié en externe par Bureau Veritas, basé sur l’empreinte carbone totale (Modules A-D) avec un scénario de recyclage circulaire en circuit fermé. Les gammes Retrace & Recharge ont aussi le poids carbone le plus faible en France, basé sur la FDES de leur catégorie. Comparaison de l’EPD S-P-05827 avec l’empreinte carbone totale (Module A-D) de chacune des 19 EPD de dalles de moquette disponibles sur Internet (mai 2022) pour les concurrents ayant un site de productiondans l’UE et le Royaume-Uni, dans la tranche de poids du produit 600-699 g, fil de polyamide et incinération comme scénario de fin de vie.

** Fabriqué pour être réutilisé.



Photos : Alexander van Berge

Designers : Bregje Nix

