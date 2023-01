Valobat, l’éco-organisme au service de tous les acteurs du bâtiment

La REP Bâtiment est désormais une réalité et Valobat, l’éco-organisme référent du bâtiment, est prêt à accompagner tous les metteurs sur le marché dans leur mise en conformité.

La nouvelle filière de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) pour les déchets du bâtiment (PMCB) est entrée en vigueur. À cet effet, fabricants, distributeurs et importateurs doivent avoir adhéré depuis le 1er janvier à un éco-organisme. On vous explique dans les grandes lignes ce que cela va changer, pour vous y préparer. Chez Valobat, nous sommes prêts !

Concrètement, qu’implique la REP bâtiment ?

Cette nouvelle règlementation implique que fabricants, distributeurs et importateurs sont dorénavant responsables de l’ensemble du cycle de vie des produits et matériaux de construction qu’ils mettent sur le marché. Dans ce contexte, ils ont l’obligation d’adhérer à un éco-organisme agréé par l’État, auquel ils transfèrent cette responsabilité, moyennant une éco-contribution qui va servir à financer la gestion de fin de vie desdits produits. La mission de l’éco-organisme va porter sur la mise en place de toute la chaine de collecte, de tri, de recyclage et de valorisation des déchets.

Les engagements de Valobat

Choisir Valobat, c’est l’assurance :



→ D’être accompagné par un éco-organisme multi-matériaux au service de tous les acteurs du bâtiment :

Des associés exclusivement du bâtiment, tous experts dans leur domaine

L’occasion de mobiliser l’ensemble de la profession

Une forte ambition en termes de R&D

→ D’avoir des solutions adaptées, répondant aux besoins de tous les metteurs sur le marché et de tous les détenteurs de déchets :

Un service complet d'adhésion pour les metteurs sur le marché, sur l'ensemble de leur gamme

Des dispositions simplifiées pour les TPE

Un accompagnement vers toutes les parties prenantes de la chaine de valeur du recyclage

→ D’avoir un référent du bâtiment engagé à ses côtés qui œuvre pour une économie plus circulaire :

Partenaire de votre stratégie environnementale

Accompagnement des industriels et des distributeurs dans une démarche d’éco-construction

Volonté d’être un apporteur de matière première de recyclage en priorité pour les acteurs du bâtiment

Promouvoir des bâtiments éco-conçus auprès de la maitrise d’œuvre et de la maitrise d’ouvrage

Comment se mettre en conformité ?

Vous êtes metteur sur le marché et n’avez pas encore adhéré à un éco-organisme ?

Valobat vous propose une mise en conformité simplifiée et totalement dématérialisée qui ne vous prendra pas plus de 5 mn !

Alors n’attendez plus, connectez-vous sur www.valobat.fr et adhérez en 3 clics :

« Adhérez à Valobat »

« Accédez au formulaire d’adhésion à Valobat »

« Adhérer » !

