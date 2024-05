REP Bâtiment et déchets inertes : une première année prometteuse !

Quelle trajectoire pour 2024 ?

Fort de ses résultats, Ecominéro fixe le cap en 2024 pour poursuivre son déploiement progressif sur l’ensemble du territoire de France métropolitaine et territoires ultramarins.

L’éco-organisme se fixe les objectifs suivants pour l’année à venir :

Atteindre 77% de recyclage et de valorisation des déchets inertes

Compter 3500 déchèteries publiques dans son réseau de point de reprise

Financer 90 chantiers expérimentaux et acteurs du réemploi

Pour atteindre ces ambitions, ce sont 3 leviers qui vont être actionnés.

Développer le maillage territorial

Le plan de développement du maillage territorial prévoit d’atteindre les 5500 points de reprise pour valoriser plus de 8 millions de tonnes de déchets inertes. C’est un point stratégique dans la poursuite de la mise en œuvre de la REP bâtiment comme l’explique Michel André, Président d’Ecominéro :

« Les défis pour faire progresser la filière et atteindre nos objectifs restent entiers. Cela implique notamment une augmentation des tonnes de déchets inertes collectées et recyclées grâce à un maillage fin et efficace des points de reprise, aucun territoire ne doit être délaissé. »

Encourager l’éco-conception

Depuis le 1er mai 2024, Ecominéro propose un système d’éco-modulation destiné aux fabricants, distributeurs et importateurs de produits et matériaux de construction de la filière minérale.

L’éco-organisme a choisi un principe de bonus appliqué directement sur les éco-contributions ; c’est-à-dire une réduction sur le barème en vigueur. 5 familles de produits sont à ce jour concernées.

« L’objectif est de recomposer et d’encourager les pratiques les plus vertueuses pour l’environnement via un signal prix destiné au consommateur », souligne François Demeure dit Latte, Directeur général d’Ecominéro.

Soutenir le développement du réemploi

Ecominéro a lancé ses appels à projets pour soutenir des chantiers expérimentaux, à la fois sur le plan technique et financier, pour développer la pratique du réemploi dans la filière :

« Notre objectif est d’accompagner, dans leur projet ou leur expérimentation, les acteurs du réemploi, de l’économie sociale et solidaire et les maitres d’ouvrage. En 2024, ce sont près de 90 chantiers et acteurs du réemploi qui seront ainsi financés par Ecominéro », détaille Mathieu Hiblot, Directeur délégué Ecominéro.

Vous souhaitez en savoir plus sur Ecominéro ? Rendez-vous sur notre site.

