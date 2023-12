REP PMCB : Valobat prêt pour accélérer le réemploi

Le nouveau marché du réemploi génère de nombreux avantages pour l’ensemble de la filière, c’est pourquoi il est important d’agir dès maintenant. Valobat compte bien être à l’œuvre et à la manœuvre et s’est déjà mis en ordre de marche. S’inspirant des sachants et des initiatives actuelles, ses objectifs sont clairs : mobiliser, accompagner, faciliter et massifier.

Activer la demande de matériaux de réemploi auprès de tous les acteurs

Stimuler la demande en matériaux de réemploi, passe obligatoirement par la sensibilisation des professionnels et des particuliers aux bénéfices écologiques et économiques de cette démarche. Parallèlement, il est essentiel de fournir un accompagnement pratique pour faciliter l'intégration de ces matériaux dans divers projets de construction et de rénovation. La mise en avant de la praticité et de la viabilité de cette approche, doit encourager une adoption plus large et contribuer à la promotion d'une économie plus circulaire et durable.

Structurer l’offre des matériaux de réemploi, une étape clé

Conditionner le cadre technique est essentiel pour simplifier les circuits et garantir la qualité des matériaux proposés.

Cette structuration vise également à générer du volume de matériaux de réemploi en favorisant leur accessibilité.

En parallèle, il est tout aussi important d'accompagner le volet technique de ces matériaux, et de soutenir activement des projets de recherche et développement (R&D), pour faciliter la massification et l'utilisation de matériaux de réemploi.

Harmoniser l’écosystème pour favoriser la rencontre entre l'offre et la demande

Organiser la rencontre entre l'offre et la demande de matériaux de réemploi requiert une approche coordonnée et proactive.

Cela passe par plusieurs mesures essentielles, notamment la généralisation de la déconstruction sélective, l'engagement des industriels et des distributeurs, le soutien au modèle des plateformes physiques de matériaux de réemploi, l'animation locale des parties prenantes au réemploi, et la mise en relation directe des acteurs de l'offre et de la demande. Toutes ces actions combinées favoriseront une intégration plus efficace des matériaux de réemploi dans le domaine du bâtiment.

Le réemploi* des produits et matériaux issus des chantiers est une pratique ancienne dans le secteur du bâtiment jusqu’au début du XXème siècle et avant l’industrialisation. Depuis une dizaine d’années, on observe son retour progressif, dans la lignée des règlementations environnementales autour de la gestion des déchets et de la préservation des ressources naturelles. Le secteur du bâtiment connaît d’ailleurs déjà des acteurs qui pratiquent le réemploi avec un certain savoir-faire, sans le faire savoir. La REP PMCB a remis au centre des débats le réemploi en le fixant comme priorité de son cahier des charges. Les objectifs sont fixés à 2 % en 2024 et 4 % en 2027. Aujourd’hui, la pratique se situe en dessous de 1 %, selon les estimations de l’ADEME.

Pour en savoir plus exit_to_app