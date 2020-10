« Une pérennité dans le temps bien meilleure qu’un système bicouche classique », affirme Hervé Soubeyrant, dirigeant de l’entreprise SLEICO située à Saint Etienne. Cette dernière, qui a conduit les premiers essais du nouveau panneau isolant revêtu voile de verre sur l’un de ses chantiers d’étanchéité, livre son verdict.

Une alternative mêlant qualité et durabilité

« Notre choix de passer sur un système soudable est basé sur la qualité et la durabilité dans le temps de l'étanchéité. »



Rockfleece B Energy est panneau de laine de roche revêtu d'un parement en voile de verre et permet de faire du soudé en plein. Utilisé en épaisseur de 140 mm sur ce chantier, un bâtiment neuf de 950 m2 à destination d'une enseigne de distribution de matériaux, l'isolant apporte, selon Hervé Soubreyant, « une meilleure adhérence sur le complexe d'étanchéité final tout en limitant le nombre de fixations sur la toiture ». C'est justement pour ces raisons que SLEICO, qui oriente son offre vers des solutions techniques durables et soudées en plein, a été curieuse d'essayer cette nouvelle offre.



Conséquence : une diminution des poinçonnements avec l'usage ultérieur tels que ceux liés à la circulation de contrôle sur les toitures qui assure ainsi la pérennité de l'installation au fil du temps. Le produit est d'ailleurs assujetti à une garantie de 25 ans.

L'utilisation du soudé en plein permet également de se passer du recours à des membranes renforcés généralement bien plus onéreuses. Le produit présente donc un double avantage pour les étancheurs : tout en présentant un « retour dans le temps bien meilleur qu'un système bicouche fixé mécaniquement » et donc une très bonne qualité du système d'étanchéité, ce panneau isolant garde le coût abordable d'un soudable.

Des conditions de travail améliorées pour une meilleure productivité

Revêtu voile de verre et non plus bitume, Rockfleece B Energy facilite le travail des poseurs. En effet, cette nouvelle solution de soudé en plein rend la découpe du produit plus simple, d'autant qu'elle ne pollue pas les outils lors de la manipulation. Il en résulte une amélioration des conditions de travail sur les chantiers et, par extension, une amélioration notable de la productivité pour la société d'étanchéité. Elle apporte en plus une solution en lambda 0,036 pour les technologies soudées en plein ce qui réduit l'épaisseur et le poids des panneaux vis-à-vis des panneaux revêtus bitume classiques.



