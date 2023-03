Les fixations premium pour terrasses bois

DECK-DRIVE : Des vis terrasse de haute qualité

Environnement corrosif ou standard, abords de piscine, bois durs, exotiques, ou précieux... Outre les méthodes de pose, le choix des fixations lors de la réalisation d'une terrasse bois est souvent lui aussi plus complexe qu'il n'y paraît !



Simpson Strong-Tie entend répondre aux besoins des professionnels et lance la marque « Deck Drive », qui regroupe toutes ses solutions de fixations premium pour la terrasse bois.

Pour les projets situés dans des environnements corrosifs, proches de la mer ou d’une piscine par exemple, la marque met à disposition différentes fixations en acier inoxydable A4.

Pour les terrasses conventionnelles en extérieur, la marque propose des vis revêtues d’Impreg® X4 ou en acier inoxydable A2, moins onéreuses et parfaitement adaptées, comme la vis SV A2 pour bois tendre, ou la toute nouvelle vis DSPRO A2 pour bois durs.

Pointe effilée ou pointe forêt, simple ou double filetage, les vis terrasse Deck Drive sont techniques à tous points de vue. Afin d’en faciliter le choix, l’ensemble des vis terrasse au catalogue de la marque est présenté dans un flyer dédié. Il met en avant la gamme, ses spécificités techniques et des outils qui aident à choisir la bonne fixation, selon l’essence de bois et l’environnement de pose.



L’objectif : faciliter la pose, gagner du temps et s’intégrer parfaitement dans le bois pour un rendu fini hautement qualitatif.

