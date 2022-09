La LN-150 de Topcon remodèle l’emblématique place Jasmin à Agen Communiqué | 12.09.22

La fiabilité de la LN-150 de Topcon a encore été démontrée ! Choisie par Colas France - Établissement Lot et Garonne pour le réaménagement et l’embellissement de la place Jasmin à Agen, la station d’implantation et de relevé 3D a su faire face aux défis d’un chantier de 700m² et long de 5 mois de travaux. Les clefs de cette réussite ? Une technologie de pointe et une praticité appréciées de tous.