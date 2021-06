En période estivale, la température dans des locaux non climatisés peut rapidement grimper. Pour éviter le recours à la climatisation et passer un été au frais, le choix d’une isolation à forte résistance thermique s’impose. Avec Rockplus Premium, solution 100% laine de roche / 100% premium, rénover tout en améliorant le confort intérieur, c’est possible !

Les travaux de rénovation sont une occasion idéale pour améliorer l’efficacité énergétique d’une maison et la protéger de la chaleur estivale. Le choix d’une isolation à forte résistance thermique s’impose. En effet, lorsque le soleil est au zénith, il amène une forte hausse de la température de la couverture et des murs. En fonction de la masse volumique et de la diffusivité de l’isolant, cette élévation de température atteindra les combles avec une moindre amplitude et après un laps de temps plus ou moins long.

La laine de roche : performances exceptionnelles associées aux économies d’énergie

Le choix de l’isolant conditionne l’efficacité des travaux engagés, leur durabilité et le confort attendu.



Dotée comme tous les produits ROCKWOOL des propriétés naturellement exceptionnelles de la roche, Rockplus Premium présente des performance excellentes. Cette solution d'isolation sans concession associe la performance thermique et acoustique, la facilité de pose et la douceur au toucher, le meilleur classement l’étiquetage sanitaire (A+) et la durabilité dans le temps.



Elle conserve ses performances pendant plus de 60 ans, sa densité et sa conductivité thermique permettant de maintenir une température intérieure agréable tout au long de l’année. Les coûts de climatisation et de chauffage sont ainsi réduits.

Une solution, plusieurs applications possibles

Avec Rockplus Premium, vous pouvez isoler les murs intérieurs et les combles aménagés.



Rockplus Premium est disponible en 2 versions :

Rockplus Premium kraft : 0,032 W/m.K

Rockplus Premium nu : 0,032 W/m.K

Grâce à leur forte densité et à leur épaisseur, les panneaux Rockplus Premium augmentent l’inertie thermique de la paroi et permettent de limiter le plus possible la pénétration de la chaleur dans l’habitat. Ils possèdent une faible diffusivité permettant de retarder et d’atténuer le transfert du flux de chaleur de l’extérieur vers l’intérieur.



Avec Rockplus Premium, vous êtes sûr de bénéficier d’une température intérieure agréable tout au long de l’année. Cet isolant présente une performance thermique unique : λ32 - meilleure performance thermique du marché de la laine de roche. Cette solution d’isolation thermique est idéale pour retarder et atténuer le transfert du flux de chaleur de l’extérieur vers l’intérieur et vous apporter du confort et du bien-être en été comme en hiver.



En combles aménagés, les panneaux Rockplus Premium peuvent être associés en double couche avec Deltarock ou Rockcomble, pour encore plus de confort thermique.