ROLD12 de Knauf Danoline se réinvente avec deux nouveautés

ROLD12 se réinvente avec deux innovations qui permettent de repousser les limites du design en insufflant une profondeur et une perspective inédite aux espaces intérieurs.

Rold12 : une nouvelle façon de penser la dalle plâtre

ROLD12, un plafond démontable en dalles de plâtre perforées Unity 3 revêtues de 12 lattes trapézoïdales avec une finition imprimée chêne clair pouvant habillée tous les plafonds recherchant une performance acoustique et esthétique, tout en profondeur, apportant une perspective unifiée.

Nouveauté : ROLD12 Fix, un habillage mural design

Une solution acoustique de dalles de plâtre pour des habillages muraux harmonieux. Les dalles peuvent se poser « lattage à l’horizontale » à hauteur d’homme, sans contrainte de hauteur ou bien « lattage à la verticale » à partir d’1,80 m.

Sans se limiter à une simple juxtaposition, les solutions ROLD12 et ROLD12 Fix peuvent s’associer pour permettre une transition fluide et parfaite entre le plafond et les murs.

Une personnalisation sans limite

Les lattes caractérisant les solutions ROLD12 et ROLD12 Fix sont désormais personnalisables pour laisser des multiples possibilités aux projets et créer des espaces uniques. Des solutions aux hautes performances acoustiques en permettant une personnalisation plus approfondie en permettant la colorisation des lattes trapézoïdales parmi une large palette de couleurs (teintes RAL et NCS).

Un exemple de coloris parmi la large palette de couleurs

Pour en savoir plus exit_to_app