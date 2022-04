Romus®, expert en solutions d’accessibilité pour E.R.P.

L’accessibilité est un droit fondamental à l’autonomie de déplacement, de compréhension des informations, de sécurité des personnes ayant un handicap ou des besoins spécifiques. Depuis le 1er février 2005, la loi sur l’accessibilité pénètre progressivement tous les pans du bâti, de la voirie et des transports. 3M Bricolage et Bâtiment, qui conçoit, fabrique et distribue depuis plus de 40 ans des profilés et des systèmes pour la finition des bâtiments, a développé une gamme dédiée aux ERP associant sécurisation des locaux et finition des sols : DINACCESS.