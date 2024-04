Rsoft, pour la sobriété carbone de la structure des bâtiments

Fruit d’un travail de recherche et développement sur l’impact carbone de ses produits, l’offre Rsoft est constituée de systèmes constructifs qui garantissent un bilan carbone nettement réduit tout en conservant les cadences et en améliorant la productivité, la sécurité et l’efficacité des chantiers.

Une gamme complète de produits et systèmes préfabriqués bas carbone pour répondre à tous les projets de construction

L’offre Rsoft bas carbone compose des solutions suivantes :

La prédalle BA Rsoft, pour un bilan carbone allégé à tous les étages.

Le prémur Rsoft en infrastructure ou superstructure, pour une meilleure empreinte environnementale des verticaux.

La Thermoprédalle BA 0,45 Rsoft : la solution de plancher préfabriqué à rupteurs thermiques intégrés qui contribue à la réduction des consommations d’énergie.

La prédalles SPD Rsoft, pour une structure à l’empreinte environnementale optimisée en association avec la rationalisation des matériaux du plancher-dalle Caméléo.

Rsoft, des matériaux sobres aux performances garanties

Pour alléger l’empreinte environnementale des constructions neuves, Rsoft est basée sur l’économie circulaire. Leur formulation béton à faible intensité carbone et leurs armatures, issues d’aciers recyclés, vous assurent un bilan carbone fortement allégé. Nos Prédalles BA et Prémurs Rsoft enregistrent respectivement une réduction de leur poids carbone de 59 % et 50 % sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ces performances sont certifiées par des FDES disponibles sur la base INIES.

Rsoft, tous les atouts de la préfabrication béton réunis en une seule offre

une mise en œuvre rapide,

des délais d’exécution maîtrisés,

une qualité de parement optimale,

des performances structurelles de l’ouvrage inchangé et identique à des produits en béton classique.

À ceux-ci s’ajoutent :

la garantie sur les gains carbone annoncés avec un process de qualité industrielle,

une résistance à jeune âge du béton maîtrisée en usine et garantie à la livraison sur chantier.

L’offre Rsoft Bas Carbone de Rector est disponible sur l’ensemble du territoire français.

Pour en savoir plus exit_to_app