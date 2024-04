KP1 lance son système innovant de soubassement 2 en 1 « BASIK » : mise en œuvre simple, rapide et sécurisée, répondant aux enjeux des sols argileux

La loi ELAN (Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique - du 1er octobre 2020) instaure de nouvelles obligations pour les maisons individuelles construites dans les zones exposées aux risques de retraits ou gonflements des sols argileux. Plus de la moitié du territoire est concernée ! Cela implique notamment d’augmenter la profondeur des fondations pour aller chercher le sol de qualité et de construire sur vide sanitaire. Les nouveaux plots « BASIK » répondent à ces enjeux. Ils se mettent en œuvre sous les longrines KP1, sur-mesure et disponibles en 7 jours ouvrés.