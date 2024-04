Siniat annonce un partenariat avec Conrad Colman pour une course au large durable

Ce partenariat s’inscrit dans la volonté commune de promouvoir des valeurs telles que le dépassement de soi, la recherche de performance, la solidarité et le respect de l’environnement. Il illustre l’engagement de Siniat en faveur d’une construction plus responsable et respectueuse de l’environnement.

S’engager avec Conrad Colman, représente pour Siniat une occasion unique de soutenir un sportif attentif à l’impact environnemental de son sport tout en partageant sa passion pour l’excellence et l’innovation. Ensemble, Conrad Colman et Siniat entendent promouvoir des pratiques durables dans le monde de la course au large et au-delà.

« Nous sommes ravis de nous associer à Conrad Colman dans son projet de course au large durable », a déclaré Valérie Lebon, Directrice Générale Etex France BP (groupe de la marque phare Siniat). « Son engagement en faveur de l’environnement et ses valeurs de dépassement de soi correspondent à ce que souhaite véhiculer Siniat. Nous sommes impatients de soutenir Conrad dans ses prochaines compétitions et de promouvoir ensemble des pratiques responsables dans le monde du sport. »

De son côté, Conrad Colman a exprimé sa gratitude envers Siniat pour son soutien :

« Je suis honoré de collaborer avec Siniat, une entreprise qui partage ma passion pour l’innovation et la durabilité. Ensemble, nous pouvons faire progresser notre vision d’un monde plus respectueux de l’environnement et inspirer d’autres à suivre notre exemple. »

Ce partenariat marque le début d’une collaboration prometteuse entre Conrad Colman et Siniat, qui s’engagent à faire avancer les enjeux environnementaux tout en repoussant les limites de la performance dans le monde de la course au large.

