S’inspirer du recyclage de la moquette

Réutiliser, créer, recommencer…

La collection Solid & Shape de Tarkett et développé par le studio néerlandais Stefan Scholten, s’inspire des bobines de fils recyclés par le programme de collection et de recyclage de l’entreprise, ReStart®.

Le recyclage des dalles de moquette permet à Tarkett, fabricant français de revêtement de sol depuis plus de 140 ans, de réutiliser de la matière existante pour recréer de nouveaux produits.



Le designer, Stefan Scholten lors de la création de cette collection a utilisé les différentes étapes du recyclage des dalles de moquette pour créer Solid & Shape, des dalles de moquette uniques multi-couleurs. Par sa composition, l’objectif était également de concevoir cette collection pour promouvoir le recyclage en boucle fermée. Pourquoi ? pour pouvoir réintégrer la matière dans notre cycle de production, à l’infini.

Un design unique pour créer du zoning d’espace

La revalorisation des matériaux recyclés s’intègre parfaitement dans cette collection. Solid & Shape, se sont deux gammes avec des motifs géométriques différents mais toujours insufflé par le recyclage de fil et des sous-couches de moquette.



Avec cette collection de moquette, au design luxueux et coloré, utilisent des fils de couleurs mélangés tout en douceur afin de créer un style original qui s’imbrique parfaitement dans tous types d’intérieur. En combinant la collection Solid et la collection Shape, il est tout à fait possible de travailler par zone pour offrir aux intérieurs des espaces délimités uniquement par le sol. Une palette de 8 couleurs assorties permet de créer des escapes flexibles et adaptés pour tous les lieux de travail.

Pour en savoir plus exit_to_app