Les trois nouvelles poignées de fenêtres et portes-fenêtres (ouvrant à la française et oscillo-battant) possèdent un design de béquille identique, droit et minimaliste (13 cm). Le particulier portera son choix sur IRIS s’il recherche un modèle tendance sans embase posé directement sur le châssis. Il optera pour EOS s’il souhaite une embase discrète (6 cm de longueur) et pour GEA avec son embase rectangulaire de 12 cm de longueur pour un style plus affirmé.