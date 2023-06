Schöck célèbre 40 ans d’expertise en ITE avec son rupteur Isokorb®

Lancé en Allemagne en 1983 comme "élément d’isolation pour balcons en porte-à-faux", auréolé d’un Avis Technique outre-Rhin la même année, validé également par le CSTB dès 1988, Isokorb® incarne l’expertise de Schöck en ITE. Cette gamme de rupteurs (car de multiples variantes existent désormais pour toutes configurations) répond, en effet, idéalement aux exigences structurelles, thermiques, acoustiques et feu des différentes réglementations françaises successives.



Bénéficiant d’innombrables innovations depuis son invention, « Isokorb® représente de manière exemplaire les critères que nous appliquons au développement de l’ensemble de notre gamme de produits : une construction tournée vers l’avenir, une meilleure compatibilité environnementale, une sécurité accrue, une manipulation simple et par conséquent, la rentabilité » confie Mike Bucher, CEO Schöck AG.



Au rang des réalisations emblématiques les plus récentes, focus sur la résidence Canopée, à l’orée de la forêt de Meudon, signée par l’agence Fragments Architecture.

Une longévité garante de performance, une diversification gage d’innovation

En droite ligne du leitmotiv de son créateur Eberhard Schöck, "faciliter la construction", Isokorb® demeure à la pointe de la technologie lorsqu’il s’agit de raccorder des éléments de construction en porte-à-faux à des bâtiments, simplement, efficacement sur le plan énergétique et en toute sécurité.



Grâce à de constantes améliorations, son domaine d’application s’est considérablement élargi, Isokorb® se conformant à tous types de jonctions : béton/béton mais aussi béton/acier, acier/acier et même béton/bois. La gamme offre ainsi des solutions adaptées pour traiter les ponts thermiques de balcons en porte-à-faux ou sur appuis, loggias, coursives, auvents ou encore acrotères. Et ce, y compris lors de mises en œuvre singulières et exigeantes, à l’instar de géométries hors normes, de grandes longueurs de porte-à-faux ou dans le cadre de constructions hybrides en bois par exemple. Elle prend soin aussi de toujours mieux répondre aux exigences croissantes en matière de réduction des bruits d’impact, par exemple pour des coursives, et de dimensionnement parasismique.



La grande diversité des modèles Isokorb® offre ainsi aux architectes et aux ingénieurs la possibilité de disposer d’une très grande liberté de conception pour la réalisation de leurs projets. D’autant que Schöck propose des études de faisabilité par le biais de ses services d’ingénierie ainsi que des logiciels de dimensionnement (en téléchargement gratuit) afin de faciliter, là-encore, le travail des ingénieurs structure et des thermiciens en les guidant vers une configuration de produits optimale.

Résidence Canopée à Vélizy – Villacoublay (78) : 72 balcons en porte-à-faux traités thermiquement et structurellement grâce aux 250 ml de rupteurs Isokorb® type K

44 appartements d’exception, du studio au 4 pièces, constituent cette résidence haut de gamme, située au sud-ouest de Paris, à Velizy-Villacoublay, en lisière de la forêt domaniale de Meudon. Véritable prouesse architecturale signée de l’agence Fragments Architecture, avec pour maître d’ouvrage H2 Promotion / Care Promotion, Canopée s’élève sur 6 étages dans un cadre arboré, entourée de jardins paysagers, auxquels ses terrasses végétalisées font écho.



250 ml de rupteurs Schöck Rutherma® type K ont été mis en œuvre pour isoler ses 72 balcons en porte-à-faux, faisant ainsi bénéficier le bâtiment d’une réduction des déperditions énergétiques jusqu’à 70%. Solution économique évitant la perte d’énergie et de chaleur, Schöck Isokorb® K élimine également les risques liés à l’humidité et la moisissure.



En droite ligne de sa politique d’accompagnement client et de traçabilité de ses produits, Schöck a assuré un suivi complet des différentes phases de mise en œuvre des rupteurs sur chantier avec les équipes de l’entreprise de gros œuvre B.J.F.

Alexandre Jeronimo, dirigeant de cette société familiale à Chelles (77), spécialisée dans la construction en béton armé et en brique, souligne une complexité rare : « la volonté architecturale exigeait que chaque étage soit différent, paré de balcons formant des vagues distinctes, ce qui imposait une étude personnalisée de chaque niveau. Au-delà d’une grande rigueur requise concernant la pose de 100 % des rupteurs sur balcons, notre bureau d’études s’est appliqué à détailler les plans d’exécution affectés à chacun des 6 étages pour positionner idéalement les armatures (d’autant que la géométrie des balcons a nécessité l’utilisation de plusieurs références de rupteurs type K), avec l’accompagnement de Schöck au moment de leur mise en place ainsi qu’au coulage du béton et validation de toutes les étapes par un bureau de contrôle. Ce chantier s’est avéré un beau challenge car si pour un bâtiment lambda nos équipes ont l’habitude de "dupliquer", le ferraillage ici n’était jamais le même, imposant une réalisation sur-mesure que nous avons apprécié maîtriser ! »

Crédits Photos : © R CRAFT VISUALS & Schock

