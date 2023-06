Le “Modern Workplace” dans le BTP : comment l’optimisation de Microsoft 365 peut améliorer la performance des entreprises

Le “Modern Workplace” : mobilité, accessibilité, disponibilité

Depuis quelques années, la digitalisation des entreprises s'accélère. Dans le secteur du BTP, celle-ci offre de nouvelles possibilités pour améliorer la collaboration des différents acteurs d’un projet et la performance globale d’une entreprise.



Le “Modern Workplace” devient de plus en plus la norme pour obtenir une organisation du travail efficace. Cela permet en effet de créer un environnement de travail dans lequel les équipes peuvent communiquer, interagir et collaborer où qu'elles se trouvent.



Pour mettre en place un “Modern Workplace” efficace et réussir leur transition numérique, les professionnels du BTP peuvent se faire accompagner par une entreprise spécialisée. BRZ propose ainsi une offre basée sur Microsoft 365 avec BRZ 365 Collab’ qui aide les entreprises du BTP à tirer le meilleur parti de l’abonnement à ces fameux services Cloud.



Cela passe par la mise en place d'un intranet, la création d’une plateforme collaborative et un coaching adapté pour utiliser au mieux les différentes applications.

Se faire coacher sur les applications de Microsoft 365

Le système à abonnement Microsoft 365 comprend de nombreuses applications et fonctionnalités au potentiel souvent sous-exploité telles que SharePoint, Teams, OneDrive, Planner, et plus encore.



Afin de mieux utiliser les applications de son abonnement et de découvrir tout le panel applicatif des solutions incluses dans le pack Microsoft 365, BRZ propose un coaching adapté à chaque entreprise.



Les consultants Modern Workplace de BRZ, experts Microsoft 365, accompagnent les entreprises dans la mise en place de ces différents outils.

Mettre en place un Intranet d'entreprise BTP simple

Site web interne à l'entreprise et uniquement accessible à ses employés, l’Intranet permet de centraliser l'information, communiquer en interne et collaborer efficacement.



Intégré à l’abonnement Microsoft 365, SharePoint Online est l'application idéale pour mettre en place et administrer simplement son intranet.



Grâce à elle, il est possible de mettre à disposition de l'ensemble des collaborateurs (ouvrier, chef de chantier, conducteur de travaux, etc.) les documents et applications utiles à la vie de l’entreprise, au bureau comme sur le chantier.

Créer une plateforme collaborative BTP

La plateforme collaborative est particulièrement utile pour le secteur du BTP qui fonctionne par projets de construction pour lesquels une grande quantité d’informations (plans, calculs, délais, procès-verbaux) est échangée. C’est une solution qui permet aux équipes de travailler ensemble de manière plus efficace en offrant des outils de communication, d'édition et de partage centralisés.



À travers Teams, la plateforme collaborative de Microsoft 365, il devient plus facile d’organiser la communication autour du projet et de garantir que tous les intervenants disposent du même niveau de connaissance.