Peu importe qu’il soit question de rénover un bâtiment existant avec balcons ou d’ajouter un balcon neuf à un bâtiment existant : Schöck Isokorb® RT vous apporte, dans les deux cas, une solution sûre, durable et économique.

Une isolation thermique efficace

C’est à la fois un élément structurel et thermique. Il apporte une réelle valeur ajoutée aussi bien sur le plan énergétique que sur le bien-être des occupants.

Une mise en oeuvre simple

Le balcon est fixé depuis l’extérieur du bâtiment, les occupants peuvent donc continuer d’habiter dans le logement pendant les travaux.

Liberté de conception

Un traitement thermique optimal pour les balcons aussi bien en porte-à-faux que sur appui.

Élément adapté à la construction passive

Schöck Isokorb® RT est certifié par le Passivhaus Institut de Darmstadt (Allemagne) comme un élément de "construction pauvre en ponts thermiques".

La rénovation des balcons : une réelle plus-value

Un balcon apporte une valeur ajoutée à toute habitation. En tant que concepteur ou architecte, vous bénéficiez d’une liberté de conception et vous pouvez dans tous les cas garantir une isolation thermique optimale. Schöck Isokorb® RT est facile à mettre en oeuvre et à intégrer dans vos projets de rénovations et de constructions neuves.



Schöck Isokorb® RT permet aussi bien de rénover un bâtiment existant avec balcons que de placer un nouveau balcon sur une construction existante. Il offre une isolation thermique optimale dans les deux cas. N'hésitez pas à nous solliciter pour obtenir plus d'information.