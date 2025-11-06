SEAC : nouvelles poutrelles GF 170 et GF 180 grandes longueurs
Publié le 06 novembre 2025
- Portées maximales jusqu’à 8,10 m en montage simple et 9,20 m en montage jumelé avec étais.
- Jusqu’à 6,60 m en montage simple et 7,80 m en montage jumelé sans étais.
- Le poids du plancher est divisé par deux par rapport à une dalle portée.
- En matière d’écoconception : deux fois moins de CO₂ émis qu’une dalle portée traditionnelle*.
*selon les normes NF EN 15804 + A1 et NF EN 15804 / CN
Les atouts pour vos projets
- Économique : rapidité de pose, économie de fondation.
- Polyvalente : convient aussi bien au marché résidentiel qu'au tertiaire (bureaux et commerces).
- Respectueuse de l’environnement : performance basse empreinte carbone grâce aux économies de béton et d'acier.
- Compatibles avec différents types d'entrevous (entrevous légers ou isolants) et possibilité de montage simple ou jumelé.
- Gestion des réseaux d'évacuation facilitée
À privilégier quand
- Vous cherchez à optimiser la portée des planchers tout en limitant l’épaisseur et le poids structurel.
- Vous êtes sur un chantier où la logistique et les délais comptent (transport, manutention, coffrage…).
- Vous souhaitez intégrer des matériaux performants du point de vue thermique et environnemental dans une démarche de construction durable.
