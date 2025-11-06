ConnexionS'abonner
SEAC : nouvelles poutrelles GF 170 et GF 180 grandes longueurs

Publié le 06 novembre 2025

Les poutrelles GF 170 & GF 180 de SEAC révolutionnent la construction grâce à leurs grandes portées sans étais et le faible impact carbone par rapport à une dalle portée.
  • Portées maximales jusqu’à 8,10 m en montage simple et 9,20 m en montage jumelé avec étais.
  • Jusqu’à 6,60 m en montage simple et 7,80 m en montage jumelé sans étais.
  • Le poids du plancher est divisé par deux par rapport à une dalle portée.
  • En matière d’écoconception : deux fois moins de CO₂ émis qu’une dalle portée traditionnelle*.

*selon les normes NF EN 15804 + A1 et NF EN 15804 / CN

Les atouts pour vos projets

  • Économique : rapidité de pose, économie de fondation. 
  • Polyvalente : convient aussi bien au marché résidentiel qu'au tertiaire (bureaux et commerces).
  • Respectueuse de l’environnement : performance basse empreinte carbone grâce aux économies de béton et d'acier.
  • Compatibles avec différents types d'entrevous (entrevous légers ou isolants) et possibilité de montage simple ou jumelé.
  • Gestion des réseaux d'évacuation facilitée

À privilégier quand

  • Vous cherchez à optimiser la portée des planchers tout en limitant l’épaisseur et le poids structurel.
  • Vous êtes sur un chantier où la logistique et les délais comptent (transport, manutention, coffrage…).
  • Vous souhaitez intégrer des matériaux performants du point de vue thermique et environnemental dans une démarche de construction durable.

 

