SEAC : nouvelles poutrelles GF 170 et GF 180 grandes longueurs

Portées maximales jusqu’à 8,10 m en montage simple et 9,20 m en montage jumelé avec étais.

Jusqu’à 6,60 m en montage simple et 7,80 m en montage jumelé sans étais.

Le poids du plancher est divisé par deux par rapport à une dalle portée.

En matière d’écoconception : deux fois moins de CO₂ émis qu’une dalle portée traditionnelle*.

*selon les normes NF EN 15804 + A1 et NF EN 15804 / CN

Les atouts pour vos projets

Économique : rapidité de pose, économie de fondation.

Polyvalente : convient aussi bien au marché résidentiel qu'au tertiaire (bureaux et commerces).

Respectueuse de l’environnement : performance basse empreinte carbone grâce aux économies de béton et d'acier.

Compatibles avec différents types d'entrevous (entrevous légers ou isolants) et possibilité de montage simple ou jumelé.

Gestion des réseaux d'évacuation facilitée

À privilégier quand

Vous cherchez à optimiser la portée des planchers tout en limitant l’épaisseur et le poids structurel.

Vous êtes sur un chantier où la logistique et les délais comptent (transport, manutention, coffrage…).

Vous souhaitez intégrer des matériaux performants du point de vue thermique et environnemental dans une démarche de construction durable.

Pour en savoir plus exit_to_app