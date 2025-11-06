Entretien du chauffage : comment rester en conformité ?

Guide : un document complet sur l'entretien des Installations de chauffage

Ce guide technique publié en octobre 2025 sur Pro'RENO, illustre et détaille l'ensemble des exigences réglementaires issues des arrêtés modifiés de 2020 et 2022, ainsi que de la nouvelle norme NF X 50-010 de mai 2025.

Le document présente les opérations d'entretien obligatoires des générateurs, les mesures de monoxyde de carbone, l'évaluation des performances énergétiques et des émissions de polluants. Il aborde également les nouveaux contrôles imposés : vérification du réseau hydraulique, de la régulation et programmation du chauffage, et du calorifugeage des réseaux hors volume chauffé.

Attestation d'entretien et conseils aux utilisateurs

Pro’RENO met également à disposition des modèles d'attestation pour chaque type de combustible, accompagnés de recommandations pratiques sur le bon dimensionnement des générateurs, la prévention de l'embouage et les conseils à fournir aux clients pour réduire leur consommation d'énergie.

L’attestation d'entretien - Chaudière gaz de 4 à 400 kW

L’attestation d'entretien - Chaudière fioul de 4 à 400 kW

L’attestation d'entretien - Chaudière bois de 4 à 400 kW

Découvrez le guide complet et les attestations sur Pro’RENO !

