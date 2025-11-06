Glasroc X 13 : la plaque de plâtre sans joint à enduire

Après avoir dévoilé fin 2023 la plaque de plâtre Glasroc® X 13 dédiée à l’extérieur des façades des constructions à ossature bois, Placo® enrichit cette solution d’une nouvelle application comme bardage support d’enduit sans jointement traditionnel en façade ventilée, pour les supports maçonnés et béton. Une innovation sur le marché des plaques pour l’enveloppe extérieure, qui offre une solution quand l’ETICS n’est pas la technique la plus adaptée et qu’il faut alors passer par une façade ventilée.

Grâce à une bande adhésive spécifique à poser entre les plaques fixées, les façadiers-ravaleurs pourront appliquer l’enduit de façade directement. Cet accessoire, baptisé « Glasroc® X Sealing Tape White 1000 FR », supprime ainsi l’étape de l’enduit de jointoiement traditionnel entre plaques au préalable. Un gain de temps pour les façadiers-ravaleurs, et les maîtres d’ouvrage et d’oeuvre qui voient la durée de leurs chantiers optimisée.

Une plaque haute performance

Glasroc® X 13 est constituée d’un noyau de gypse, renforcé d’un voile de verre hydrophobe, résistant aux UV et aux moisissures sur ses deux faces. Ce voile de verre offre à la plaque de plâtre de hautes performances mécaniques en environnement extérieur, lui permettant une exposition aux intempéries jusqu’à 3 mois avant la pose de l’enduit. Un gage de flexibilité notamment lorsque les équipes, pour la mise en oeuvre des plaques et de l’enduit de finition, sont différentes et qu’il faut organiser les chantiers.

La technologie gypse lui permet d’afficher un bilan carbone d’environ 30 % plus bas que celui d’une plaque ciment.

Son poids de 11 kg/m² garantit une ergonomie d’usage. La manutention est plus facile et plus sûre. Son épaisseur de 12,5 mm simplifie les découpes et limite les poussières. La stabilité dimensionnelle de la plaque Glasroc® X13 assure une application de qualité et pérenne de l’enduit. Sa classe de résistance au feu A1 est adaptée aux exigences en matière de protection contre les incendies.

Crédits photos : Placo®

Pour en savoir plus exit_to_app