SilentRoof et SilentRoof SOLAR, toitures acoustiques sous ATEx

Une nouvelle génération de toitures métalliques acoustiques

Le Groupe Joris Ide annonce l’obtention d’Appréciations Techniques d’Expérimentation, ATEx de cas a, pour ses procédés SilentRoof, ATEx n°3556_V1, et SilentRoof SOLAR, ATEx n°3622_V1. Ces deux solutions ont été développées pour répondre aux exigences croissantes en matière de performance acoustique, de rationalisation des structures métalliques et de sobriété environnementale dans les bâtiments tertiaires et les établissements recevant du public.

Les procédés SilentRoof et SilentRoof SOLAR reposent sur l’utilisation d’un plateau porteur perforé associé à une composition optimisée de matériaux : isolants minéraux, panneaux de particules bois, isolants acoustiques, membranes PVC ou TPO/FPO selon les configurations. Cette approche permet d’atteindre de hautes performances acoustiques tout en limitant le recours aux constituants acier.

SilentRoof SilentRoof SOLAR

Des applications pour les bâtiments à fortes exigences acoustiques

Ces solutions sont particulièrement adaptées aux bâtiments nécessitant une maîtrise acoustique renforcée : arenas, ERP, salles de sport, salles de réception ou encore studios acoustiques. Selon les configurations, elles permettent d’atteindre des performances d’affaiblissement acoustique Rw + C de 49 à 59 dB et des coefficients d’absorption acoustique jusqu’à α = 1,00.

Les procédés SilentRoof et SilentRoof SOLAR ont été développés en partenariat avec la société Phonotech, cotitulaire des deux ATEx. Les ATEx de cas a sont valables jusqu’à fin décembre 2028 et disponibles en téléchargement sur le site du CSTB.

Des plateaux porteurs dédiés et documentés

Les deux procédés s’appuient sur trois plateaux métalliques porteurs perforés spécifiques : JI 92-400 DK Perfo, JI 92-500 DK Perfo et JI 160-600 DK Perfo. Des fiches techniques dédiées à ces plateaux sont disponibles sur le site web de Joris Ide.

Ces fiches comprennent notamment des tableaux de portées établis selon deux référentiels d’actions climatiques : le corpus Eurocodes, avec Eurocode Neige et Eurocode Vent, ainsi que les règles N84 et NV65 modifiées 2009. L’intégration de ces référentiels apporte davantage de souplesse dans la conception des ouvrages, tout en maintenant un niveau de sécurité adapté aux caractéristiques propres de ces procédés.

SilentRoof SOLAR : acoustique et photovoltaïque en toiture plate métallique

Couvert par l’ATEx de cas a n°3622_V1, le procédé SilentRoof SOLAR associe la performance acoustique à l’intégration photovoltaïque. Il intègre notamment un plateau porteur perforé, un panneau de particules bois CTBH posé sur le plateau, un pare-vapeur dont la position dépend de la configuration, un isolant Phonotech DK, un panneau de particules bois CTBH additionnel, une membrane PVC Sika France et le procédé d’intégration photovoltaïque « iNovaPV Lite GC PVC-FPO Ohn70 et iNovaPV Lite Tilt GC FE PVC-FPO Ohn70 » de la société EPC Solaire.

Contrairement au procédé SilentRoof, qui ne référence pas de fournisseur spécifique pour la membrane PVC, SilentRoof SOLAR s’appuie exclusivement sur les membranes de la société Sika France, conformément aux prescriptions de l’ATEx du système d’intégration photovoltaïque. Le référentiel de dimensionnement du SilentRoof SOLAR est également identique à celui du procédé d’intégration photovoltaïque.

Performance acoustique, légèreté et impact carbone réduit

La performance acoustique constitue l’un des principaux atouts des procédés SilentRoof et SilentRoof SOLAR. Grâce aux caractéristiques de l’isolant thermo-acoustique développé avec Phonotech, ces solutions permettent d’atteindre des performances comparables à celles de systèmes d’enveloppe métallique double ou triple peau, tout en rationalisant fortement les constituants acier.

Le principe constructif repose sur un système simplifié comprenant un seul élément porteur : le plateau perforé. Les épaisseurs d’acier sont optimisées et le nombre de composants réduit au strict nécessaire. À performances acoustiques similaires ou supérieures, le procédé SilentRoof peut permettre de réduire de 50 à 80 % la masse surfacique des constituants acier par rapport à certaines solutions acoustiques double peau présentes sur le marché. Cette réduction se traduit par un gain de 30 à 75 % sur l’indicateur d’impact environnemental lié au changement climatique.

Ramené au m² de toiture, ce gain représente au minimum environ 8 kg CO₂ équivalent/m² et peut dépasser 20 kg CO₂ équivalent/m² selon les configurations. SilentRoof propose ainsi une autre manière de concevoir la toiture acoustique : plus légère, plus rationnelle et plus responsable.

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