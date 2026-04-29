Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Découvrez le nouveau support d'étanchéité JI 50-239-956

Partager la vidéo
Vidéo
Publié le 29 avril 2026
Joris Ide lance le JI 50-239-956, un support d’étanchéité en acier nervuré conçu pour les toitures plates et à faible pente.

Fabriqué en France, ce produit allie légèreté, robustesse et performance thermique et acoustique, répondant aux exigences des professionnels de la construction.

Disponible en épaisseur 0,75 mm avec revêtement laqué 15 µ, il offre une portée jusqu’à 3,50 m et une fabrication sur mesure jusqu’à 13,60 m, facilitant son adaptation aux chantiers variés.

Compatible avec les toitures techniques (végétalisées, photovoltaïques ou isolées), le JI 50-239-956 se distingue par sa solution économique et performante, avec une version perforée en option pour améliorer l’acoustique.

Certifié (PV Veritas) et conforme aux normes NF DTU 43.3 et NF EN 14782 (marquage CE), ce support d’étanchéité garantit fiabilité et conformité réglementaire pour les projets de couverture.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Joris Ide x Primagaz Bretagne

JORIS IDE

Depuis 2024, la division Joris Ide déploie des chariots élévateurs au BioGPL en France, avec des contrats signés pour Lempdes et Saint-Caradec, déjà approvisionnés en biopropane.

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
JORIS IDE - Batiweb

Joris Ide est un acteur international d'envergure dans le secteur de l'acier. En trois décennies,...

Hille 174
B8750 Zwevezele
Belgique

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.