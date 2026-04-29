Découvrez le nouveau support d'étanchéité JI 50-239-956
Fabriqué en France, ce produit allie légèreté, robustesse et performance thermique et acoustique, répondant aux exigences des professionnels de la construction.
Disponible en épaisseur 0,75 mm avec revêtement laqué 15 µ, il offre une portée jusqu’à 3,50 m et une fabrication sur mesure jusqu’à 13,60 m, facilitant son adaptation aux chantiers variés.
Compatible avec les toitures techniques (végétalisées, photovoltaïques ou isolées), le JI 50-239-956 se distingue par sa solution économique et performante, avec une version perforée en option pour améliorer l’acoustique.
Certifié (PV Veritas) et conforme aux normes NF DTU 43.3 et NF EN 14782 (marquage CE), ce support d’étanchéité garantit fiabilité et conformité réglementaire pour les projets de couverture.
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