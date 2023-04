SINIAT fête ses 35 ans de partenariat avec SIPEC, son distributeur sur l’île de La Réunion

SIPEC et SINIAT ont grandi ensemble à La Réunion

Année après année, SIPEC avec le support de SINIAT a développé des compétences spécialisées dans le second œuvre et est devenu un référent des projets techniques sur l’île. SIPEC distribue l’ensemble des produits SINIAT pour la réalisation des cloisonnages et des plafonds.

À l’origine, les systèmes en plaques de plâtre étaient très peu connus et compliqués à transporter par bateau. Aujourd’hui, la logistique est rodée et les plaques de plâtre sont utilisées dans toutes les nouvelles constructions et très souvent en rénovation. Les performances des systèmes en plaques de plâtre et leur recyclabilité à quasiment 100% en font des produits qui s’adaptent aux besoins tout en respectant l’environnement.

Valérie Lebon, ses origines réunionnaises

Cet événement sera un moment fort pour la Directrice Générale de Siniat Valérie Lebon, originaire de l’île de la Réunion.

« Je suis réunionnaise et j'ai passé les 20 premières années de ma vie sur cette magnifique île. J'y ai toutes mes racines et ma famille. Mon rapport à l'île et à son activité est donc particulier et important pour moi. J'y retourne d'ailleurs régulièrement. En ce début du mois de mai, c'est avec une grande fierté que je reviens sur l’île de La Réunion pour rencontrer les équipes de SIPEC et célébrer ce long et solide partenariat de 35 ans ! »

