Pack Rénov’ Eco et Pack Rénov’ Duo : les solutions Siniat pour isoler les murs par l’intérieur et l’extérieur.

Siniat Rénov’ : une offre dédiée à la rénovation énergétique

Depuis le 1er octobre 2020, le dispositif d’aides à la rénovation énergétique MaPrimeRénov’ est accessible à tous les propriétaires et à toutes les copropriétés. Il permet notamment de financer les travaux d’isolation d’une maison individuelle ou d’un appartement en habitat collectif, travaux qui doivent être effectués par des entreprises labellisées RGE. Le montant de la prime est forfaitaire. Il est calculé en fonction des revenus du foyer et du gain écologique permis par les travaux.



La rénovation énergétique représente un véritable défi. Selon la FFB, plus de 20 millions de logements seront à rénover d’ici à 2050 et le secteur résidentiel représente les deux tiers des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment. Soit un marché potentiel de 14 milliards d’euros de travaux par an jusqu’en 2050 !



Le marché de la rénovation énergétique est donc une opportunité exceptionnelle de développement et offre de véritables perspectives d’avenir. Cependant, il nécessite une adaptation de l’offre aux clients et de nouvelles pratiques dans l’approche du chantier.



Impliqué dans le parcours de rénovation des bâtiments et engagé dans le processus de sensibilisation des particuliers aux travaux de rénovation énergétique Siniat est signataire de la charte «Engagé pour Faire».



Siniat accompagne le lancement de Siniat Rénov’ par des outils d’aide à la vente dans près de 500 négoces en matériaux, des vidéos, un module de formation dédié à la rénovation énergétique...



Afin d’aider les artisans et les négoces à développer leur activité sur ce marché, Siniat, expert de la plaque de plâtre et de l’isolation, lance Siniat Rénov’, une sélection de solutions dédiées à l’isolation pour les logements individuels. Tous ces produits, intégrés dans des systèmes d’isolation des murs avec performance thermique minimale de R 3,7 m².K/W, sont éligibles à MaPrimeRénov’.

Siniat Rénov’ présente des systèmes destinés à la rénovation des murs par l’intérieur (ITI) et par l’extérieur (ITE) :

pour l’ITI, Siniat Rénov’ propose des solutions économiques, faciles et rapides à mettre en œuvre.

pour l’ITE, Siniat Rénov’ présente des produits permettant une intervention aisée en site occupé.

Siniat Rénov’ se décline en deux niveaux d’offres permettant aux artisans RGE et négociants d’identifier en un coup d’œil les systèmes les plus adaptés au projet de rénovation énergétique de leurs clients particuliers :

une offre Pack Rénov’ Eco composée de produits technico-économiques bénéficiant de la qualité Siniat, pour l’isolation.

une offre Pack Rénov’ Duo constituée de produits apportant en plus de l’isolation un meilleur confort grâce à des performances supplémentaires telles que l’acoustique, la qualité de l’air intérieur, la résistance à l’humidité...

Pack Rénov’ Eco et Pack Rénov Duo : la combinaison gagnante pour rénover et économiser

Pack Rénov’ €co

Le Pack Rénov’ Eco regroupe les indispensables avec un excellent rapport qualité / prix. Il est destiné à la rénovation énergétique des murs par l’intérieur et par l’extérieur.

Par exemple :

le doublage PRÉGYTHERM 13 + 120 (R 3,80 m².K/W) pour le doublage collé,

la plaque de plâtre PRÉGYDRO BA13 et les appuis intermédiaires 150 pour les contre-cloisons sur ossature métalllique...

Pack Rénov’ Duo

Le Pack Rénov’ Duo est composé de produits techniques à forte valeur ajoutée pour la rénovation énergétique des murs par l’intérieur et par l’extérieur. Ce choix allie l’isolation thermique à d’autres performances telles que l’acoustique, la qualité de l’air intérieur...

Par exemple :

pour les contre-cloisons sur ossature PVC : le système SLIMISOL® (le système d’isolation par l’intérieur le plus fin et le plus performant du marché),

pour les contre-cloisons sur ossature métallique : les appuis Clipstar et les plaques de plâtre SOLIDROC® (la plaque de plâtre très haute résistance aux charges, aux chocs, à l’humidité et aux bruits), PRÉGYPLAC dB® (confort acoustique), PRÉGYPLAC AIR® (amélioration de la qualité de l’air intérieur)...

Pour en savoir plus exit_to_app