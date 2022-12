ToughBuilt organise un jeu-concours à destination des artisans et des professionnels du BTP

Toujours dans l’optique de faire connaitre ses solutions innovantes auprès des professionnels français, l’américain ToughBuilt organise un grand jeu-concours à l’occasion des fêtes de fin d’année. ToughBuilt, fabricant d'outils et d'équipements, met en place du 12 au 23 décembre « LES 12 JOURS DE NÖEL » : un jeu-concours à destination des artisans et des professionnels du BTP d’une douzaine de pays d’Europe, dont la France. ToughBuilt tirera au sort 15 personnes par jour, soit au total 180 gagnants pour des lots valorisés à 20 000€.

Parmi les nombreux produits et équipements de la marque mis en jeu, on retrouve entre autres ses tréteaux et tables de chantier, ses genouillères, sa gamme de niveaux ou encore le tout nouveau banc de travail Quickset. Le détail des lots et les gagnants seront annoncés quotidiennement sur les pages Facebook et Instagram de ToughBuilt Europe.

Guidée par l’innovation

ToughBuilt s’appuie sur sa propre équipe de recherche et développement, basée en Californie, pour concevoir des produits qui aident leurs utilisateurs à travailler plus rapidement, plus efficacement et dans de meilleures conditions. La richesse des produits proposés - pochettes et ceintures, sacs à outils, tréteaux et tables de chantier, genouillères ou encore supports de scie à onglet - permet de couvrir un large panel de métiers, allant du gros œuvre (maçonnerie, coffrage, charpente, menuiserie, etc.) au second œuvre (chauffage, électricité, peinture, plomberie, etc.) sans oublier les métiers annexes (paysagistes, géomètres, architectes...).



Conçus et fabriqués selon des standards élevés avec l'utilisation des meilleures matières premières et composants, l’entreprise effectue de drastiques contrôles qualité à chaque étape du processus de production. Grâce à cette approche, la grande majorité de ses produits bénéficient d'une garantie étendue de 25 ans.

Plus de 200 produits à l’horizon 2023

Avec d’ores et déjà près de 150 références au sein de son catalogue, ToughBuilt n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Dès début 2023, ce sont de multiples nouveautés que la marque prévoit de lancer, dont sa gamme de niveaux et lasers récemment dévoilée et de nouvelles catégories d’outillage à main, ainsi que de toutes nouvelles catégories de produits qui n’étaient jusqu’alors pas proposées.

