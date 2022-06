Solareye de CrosoSolar, la pastille d’éclairage aux multiples usages

La pastille Solareye est un spot d’éclairage extérieur à encastrer au sol au look moderne, épuré, intelligent et novateur entièrement alimenté par l’énergie solaire. Elle fournit un éclairage omnidirectionnel à lumière LED (durée de vie de 100 000 h) de haute intensité à visibilité de 360° durant les heures d’obscurité.

La pastille photovoltaïque « Solareye de CrosoSolar » utilise seulement de l’énergie électrique produite naturellement par les rayons du soleil grâce aux capteurs solaires photovoltaïques judicieusement intégrés, stockée dans des batteries puis restituée à la tombée de la nuit pour assurer l’éclairage. L’avantage de Solareye est qu’elle est immédiatement opérationnelle. Aucun raccordement au réseau existant ni travaux (tranchée) ne sont nécessaires à son installation. Ce qui garantit un coût d’installation réduit et un coût d’exploitation nul.

Les utilisations sont nombreuses et elle peut être utilisée pour éclairer pistes cyclables, passages pour piétons, allées, espaces de stationnements, zones résidentielles, terrasses, patios, jardins et campings, campus universitaires, passages sur terrains de golf, marinas, ports de plaisance…

Ses caractéristiques techniques en font un bijou de technologie et un objet de décoration urbaine incomparable tout en assurant pleinement sa fonction première d’éclairage de zones isolées.

N’oubliez pas que pour offrir les meilleures performances, tout équipement fonctionnant à l’énergie solaire a besoin d’une exposition directe à la lumière du soleil en plein air. A prendre en considération lors du choix du positionnement de l’équipement.

Ses avantages

Énergie verte renouvelable et sans entretien

Installation facile dans l’asphalte, terrasse en bois ou surface en petites pierres

Profil très bas pour ne dépasser le sol que de 6 mm une fois installé

Équipement entièrement étanche et scellé (100% résistant aux intempéries)

Batterie de longue durée de type LFP d’une durée de vie anticipée de 8 ans et plus

Lumière LED avec une durée de vie de 100 000 heures

Deux versions disponibles

Lumière continue : Blanc (standard) – et en option : vert - jaune - rouge ou bleu

Lumière clignotante : Rouge uniquement avec fréquence de clignotement : 1 sec allumée, 1 sec éteinte