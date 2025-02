HIMACS sublime l'excellence artisanale de La Pastisseria Barcelona

Un design inspiré des plus belles boulangeries parisiennes

La nouvelle identité de La Pastisseria s'inscrit dans un esthétisme minimaliste et sophistiqué, inspiré des pâtisseries haut de gamme parisiennes. Grâce à HIMACS Snow Concrete, une continuité visuelle parfaite est assurée entre l'intérieur et l'extérieur, invitant les passants à pénétrer dans un univers gourmand et raffiné.

" Nous voulions un espace qui capte immédiatement l'attention tout en restant épuré. L'idée est que les clients se concentrent sur les couleurs vibrantes des créations pâtissières dans un cadre chaleureux et accueillant. " – Eduard Ribes, chef de projet.

Un défi relevé en seulement cinq semaines

Transformer un espace sombre en une pâtisserie lumineuse et accueillante en un temps record a nécessité un travail de précision et une expertise pointue. Le design mêle tons clairs, lignes épurées et formes arrondies, reflétant l'élégance méditerranéenne et l'architecture contemporaine de Barcelone.

Avec un éclairage optimisé et une mise en scène irrésistible des vitrines, La Pastisseria attire instantanément les regards et séduit les gourmands.

HIMACS : hygiène, esthétique et durabilité

Le choix des matériaux a été primordial dans ce projet. HIMACS, reconnu pour sa surface non poreuse, garantit une hygiène impeccable, un nettoyage facile et une résistance accrue, idéal pour un environnement exigeant tel qu'une pâtisserie.

Utilisé aussi bien sur la façade que sur les comptoirs, le bureau de caisse, les étagères et les tables de dégustation, HIMACS confère à l’ensemble une harmonie visuelle et une finition sans joints apparents. Ce travail a été réalisé par Articryl, spécialiste du Solid Surface en Espagne et membre du réseau Quality Club des ateliers agréés HIMACS.

" Nous voulions que notre nouvelle boutique reflète les valeurs de notre marque : exigence, respect du métier et mise en avant de la pâtisserie signature. Ce projet est une véritable consécration de notre passion. " – Josep Maria Rodríguez Guerola, Champion du monde de Pâtisserie et co-propriétaire de La Pastisseria.

Une expérience unique pour les gourmets

L'équilibre parfait entre chaleur et élégance fait de La Pastisseria un lieu de dégustation unique. Les clients sont invités à savourer une pâtisserie raffinée, accompagnée d'un café aromatique, d’un verre de mousseux ou d’un croissant croustillant, dans un cadre où chaque détail a été pensé pour sublimer leur expérience.

Grâce à HIMACS, La Pastisseria Barcelona ne se contente pas d’offrir des créations gourmandes d’exception : elle propose une immersion totale dans l’univers de la haute pâtisserie.