PROTECT+, une porte automatique coulissante, hautement sécurisée !

Vous souhaiteriez ne plus avoir de rideau métallique devant votre porte automatique, afin de garder l’esthétisme de votre local ? Découvrez PROTECT +, porte automatique coulissante anti-effraction, conforme EN 1627 classification CR2 du CNPP. Elle est aussi sécurisée qu’une porte automatique + rideau métallique, au regard des assurances !

Pourquoi avoir développé une porte automatique sécurisée ?

« Nous entendions souvent les architectes regretter de devoir intégrer un rideau métallique dans leur conception. Nous entendions également les patrons de commerce se plaindre de multiplier l’achat d’équipements et de contrats de maintenance pour leurs magasins. »

« Nous avons donc eu l’idée de développer une porte automatique qui réponde aux mêmes contraintes de sécurité qu’un rideau métallique ! », explique Yannick BOCQUET, président de Softica.

En quoi cette porte automatique coulissante est-elle si sécurisée ?

La conception de cette porte automatique anti-effraction intègre en standard :

Vitrage retardataire d’effraction de type SP510 ou équivalent avec collage périphérique

Système anti-dégondage et anti-soulèvement des vantaux par indexage des chariots

par profils d’accrochage Serrure renforcée 3 points à crochet homologation A2P (conforme à la Norme 1627) pour garantir l’anti-arrachement

Que permet cette porte automatique sécurisée Protect+ ?

ESTHÉTISME : le magasin reste visible même la nuit, car il n’y a plus besoin d’avoir un rideau métallique

: le magasin reste visible même la nuit, car il n’y a plus besoin d’avoir un rideau métallique GAIN DE PLACE : inutile de dédier une zone pour l’enroulement du rideau

: inutile de dédier une zone pour l’enroulement du rideau GAIN DE TEMPS et DE BRUIT : plus besoin de descendre le rideau (opération longue et bruyante)

: plus besoin de descendre le rideau (opération longue et bruyante) ÉCONOMIES : Le prix de cette porte automatique anti-effraction est moins élevé que le prix d’une porte automatique classique et d’un rideau métallique. De plus, vous n’aurez qu’une seule pose à prévoir et un seul contrat de maintenance.

: Le prix de cette porte automatique anti-effraction est moins élevé que le prix d’une porte automatique classique et d’un rideau métallique. De plus, vous n’aurez qu’une seule pose à prévoir et un seul contrat de maintenance. SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS : grâce à cette porte Protect+ et à ses accessoires (verrous, détections…), vous sécurisez vos biens, en plus d’assurer la sécurité de vos visiteurs. Cette porte est conforme aux normes CE, EN 16005, EN1627, article C048…

Les nombreuses mises à l’épreuve de vandalisme faites lors de l’essai n° MD 20 00 70 au CNPP ont permis de confirmer que la Protect + est hautement sécurisée et protégera les biens de nos clients.



Récemment, un de nos clients vendeur de vélos électriques a pu constater que des voleurs avaient essayé, en vain, de pénétrer son commerce par la porte automatique sécurisée. Cette dernière a bien résisté à leurs tentatives !

« Les voleurs avaient pourtant un pied de biche, qui est un outil utilisé pour obtenir la classification CR3 (plus exigeante que la CR2). Notre Protect + résiste donc aussi au pied de biche ! », complète Fabrice Andreys, le concepteur de la porte automatique sécurisée.

Qui est SOFTICA ?

Softica est concepteur et fabricant français d’accès automatiques. Softica développe sa présence dans toutes les régions par l’innovation et la qualité de ses services, grâce à des Femmes et des Hommes engagés à satisfaire votre envie.



Ses activités sont la fabrication, l’installation et la maintenance d’équipements automatiques.



Chiffres clés :

Création : fin 2005

: fin 2005 CA 2021 : 10.6M€

: 10.6M€ Employés : 82

: 82 Production : 2430 portes automatiques

: 2430 portes automatiques R&D : 5% CA

: 5% CA Agences commerciales : 5

