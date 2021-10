Sto dévoile sa nouvelle gamme de produits vertueuse AimS® à base d'huile de pin

À l'occasion du salon Architect@Work, Sto présente en avant-première sa nouvelle gamme AimS fabriquée à base de matières premières renouvelables et/ou disponibles en abondance. En remplaçant 30 % du liant hydrocarboné de ses produits par de l'huile de pin, le spécialiste de la façade contribue à préserver les ressources avec à la clé moins de consommation de pétrole, tout en maintenant la qualité reconnue des produits d'ITE Sto. L'huile de pin permettant cette substitution provient de restes de scieries et autres transformations du bois.

Disponible à partir de février 2022, la nouvelle gamme AimS® intègre un sous-enduit, un enduit de finition taloché et une peinture de façade, qui, ensemble, constituent le premier système ITE complet optimisé en termes de CO 2 .

Une gamme pour « Bâtir en responsable »

Fidèle à sa devise, Sto souhaite offrir à ses clients, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, prescripteurs ou applicateurs, des solutions leur permettant de construire de manière durable et en toute conscience, tout en conservant d'excellentes performances et propriétés de mise en œuvre. Qualité, protection du climat et préservation des ressources sont les mots d'ordre de la nouvelle ligne de produits développée par Sto, baptisée AimS® (Aim Sustainability = Objectif Durabilité).



Avec sa gamme AimS®, Sto entend contribuer à établir durablement l'utilisation de produits et matériaux respectueux de l'environnement dans le secteur de la construction.



« Pour développer AimS®, notre objectif était le suivant : les nouveaux composants ne devaient pas être obtenus en faisant concurrence à l'industrie alimentaire, ils ne devaient contenir ni éthanol, ni huile de palme et en aucun cas être associés au travail des enfants ou à de longues distances de transport. Avec un liant à base d'huile de pin, toutes ces conditions sont remplies : l'écorce de pin est un matériau résiduel produit en masse par l'industrie du bois. C'est de cette matière première que nous extrayons l'huile. En même temps, ses propriétés sont comparables à celles des liants hydrocarbonés. De cette manière, nous pouvons maintenir nos standards de qualité pour tous les produits AimS® », souligne le département R&D du groupe Sto.



Pourquoi 30 % d'huile de pin ?

Pour développer sa nouvelle gamme AimS®, Sto n'a pas souhaité faire de compromis sur la qualité. Si la proportion de matières premières renouvelables était plus importante, les produits seraient moins performants et leurs propriétés de mise en œuvre modifiées.

StoTherm AimS®, le nouveau système d'ITE en faveur du développement durable

StoTherm AimS® est le premier système complet constitué de plusieurs couches optimisées en matière de durabilité, qui, dès sa fabrication, permet d'économiser des hydrocarbures. En effet, l'enduit de base, l'enduit de finition, et même la peinture de façade, avec sa technologie Lotus-Effect®, sont fabriqués à partir de matières premières renouvelables et largement disponibles. L'isolant, quant à lui, est le Sto-Panneau en laine de roche, fabrique à partir de la roche, une matière première disponible en abondance.



Concrètement, pour chaque projet, cela se traduit par l'économie de nombreux litres d'hydrocarbures (exemple : 173 litres de pétrole économisés sur un immeuble collectif pour 800 m² de surface de façade). Sans faire de concession, les propriétés de mise en œuvre éprouvées et le rendu esthétique, qui sont la marque de fabrique des systèmes ITE StoTherm, restent inchangés. Tout comme leurs excellentes propriétés de protection contre les intempéries, les micro-organismes, les fissures et les sollicitations mécaniques.

Autant de raisons qui ont valu au système StoTherm AimS® d'être récompensé par le label environnemental « Ange Bleu » (Blauer Engel).



StoTherm AimS® en un coup d'œil :

Composé à plus de 95 % de matières premières renouvelables et disponibles en abondance

Idéal pour les immeubles de grande hauteur, les bâtiments publics et constructions hors normes

Résistant aux fissures et aux chocs

Classe de réaction au feu : A2-s1, d0 selon EN 13501-1

Récompensé par le label environnemental allemand « Ange Bleu » (Blauer Engel)

1- Collage : StoLevell Uni

2- Isolant : Sto-Panneau en laine minérale

3- Fixation : Sto-Cheville Thermo STR U 2G

4- Sous-enduit : StoArmat Classic AimS

5- Armature/marouflage : Sto-Fibre de Verre

6- Revêtement de finition : Stolit AimS

7- Peinture (facultative) : StoColor Lotusan AimS

StoArmat Classic AimS®, le nouveau sous-enduit à empreinte carbone réduite

StoArmat Classic AimS® est un sous-enduit organique et sans ciment fabriqué à partir de matières premières renouvelables et suffisamment disponibles. Il associe le respect de l'environnement à d'excellentes propriétés de mise en œuvre et de lissage.



Sa résistance aux chocs est pratiquement imbattable : il absorbe des coups d'une puissance de 10 joules, correspondant à l'impact d'une boule de pétanque, sans qu'aucune fissure ne se forme. Avec une réaction au feu A2-s1,d0, les exigences les plus élevées de la protection incendie sont remplies.



StoArmat Classic AimS® en un coup d'œil :

30 % du liant est à base d'huile de pin

Résistant aux fissures et aux chocs

Excellent confort d'application, de lissage, lié à la qualité du grain employé.

Exempt de solvant

Classe de réaction au feu : A2-s1, d0 selon EN 13501-1

Stolit AimS®, l'enduit de finition respectueux de l'environnement

Côté enduit de finition, Stolit AimS® utilise des principes et des matériaux naturels sans biocides pour offrir une protection naturelle contre les algues et les champignons sur la façade.



La proportion d'hydrocarbures dans le liant a été réduite : 30 % ont été remplacés par la matière première renouvelable qu'est l'huile de pin. Enfin, l'enduit est exempt de solvant.



Grâce à Stolit AimS®, la façade reste belle pour longtemps, la longévité restant toujours la solution la plus durable !



Stolit AimS® en un coup d'œil :

30 % du liant est à base d'huile de pin

Protection naturelle contre la contamination d'algues et/ou de champignons

Diffusion élevée de la vapeur d'eau (classe V2)

Exempt de solvant

Classe de réaction au feu : A2-s1, d0 selon EN 13501-1

StoColor Lotusan AimS®, la peinture naturellement innovante

Reconnue pour ses propriétés autonettoyantes, la peinture de façade StoColor Lotusan, dotée de la technologie Lotus-Effect®, se décline désormais dans une nouvelle formulation intégrant l'huile de pin.



StoColor Lotusan AimS® est composée à plus de 95 % de matières premières renouvelables et/ou disponibles en abondance.



StoColor Lotusan AimS® en un coup d'œil :

Peinture respectueuse de l'environnement (30% huile de pin, sans protection de film biocide)

Peinture de façade innovante régulatrice d'humidité et autonettoyante grâce à sa technologie Lotus-Effect® et son excellente perméabilité à la vapeur d'eau

Protège durablement contre l'encrassement végétal

Particulièrement adaptée aux façades fortement exposées aux intempéries

Rallonge le délai entre 2 entretiens tout en conservant l'esthétique de la façade

En tant que leader de l'isolation thermique par l'extérieur, Sto établit avec sa nouvelle gamme AimS® de nouveaux standards écologiques, économiques et sociaux en termes de durabilité.

