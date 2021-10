Parmi les capots de protection de spots conformes à la nouvelle règlementation, le FF120-RF est le moins cher du marché. Incontournable grâce à ses nombreux avantages (compatible led/halogène et tout isolant, certifié, incombustible…), il est le choix n°1 des professionnels.

Sur le marché des capots de protection de spots encastrés, il y a les produits conformes (Protect’led, Protect’Spot, Isospot) et les produits qui ne sont désormais plus autorisés depuis la publication des DTU 45.10 et 45.11 (cloches en plastique, pots de fleur, tubes métalliques ou en plastique…). Parmi les produits conformes, le capot FF120-RF est le moins cher, et garantit aux professionnels une réalisation conforme.

Oubliez les produits non conformes

La publication des DTU 45.10 et 45.11 a définitivement tranché sur la question de la sécurité des dispositifs d’éclairage encastré dans le cadre d’une isolation thermique : les produits tels que les pots de fleur, les cloches en plastique et les tubes métalliques ou en plastique présentent de réels risques et ne sont désormais plus autorisés dans le cadre de l’isolation des combles. Leur format, leur matériau, leur réaction au feu et leur étanchéité à la poussière ne répondent plus aux exigences de sécurité.

Le choix n°1 des professionnels

Facile et rapide à poser, le FF120-RF est incombustible et compatible avec tous les dispositifs d’éclairage encastrés, qu’ils soient à led ou halogènes. Il s’adapte à tous les travaux, en neuf comme en rénovation et est compatible avec tous les isolants en vrac, en rouleaux ou en panneaux. Son tarif imbattable en fait le choix n°1 des professionnels, pour une installation facile, rapide et en toute sécurité.

Un seul produit pour répondre à tous les besoins

Le capot de protection FF120-RF est conforme aux exigences de classement au feu Euroclasse A1, et IP6X de protection à la poussière. Vous pouvez ainsi l’utiliser quelle que soit l’isolation choisie : en vrac, en rouleaux ou en panneaux. Son volume important lui permet de couvrir la plus large gamme de spots encastrés, qu’ils soient halogènes ou à led.

Ce capot de spot garantit un fonctionnement du spot à une température optimale et permet de rediriger l’excès de chaleur vers le bas. Il empêche également le passage de l’air froid des combles et aide à maintenir une faible température à l’extérieur des capots, ainsi qu’une bonne dissipation de cette chaleur dans l’isolant qui l’entoure.

Distribué en France

Le capot FF120-RF est disponible pour tous les professionnels (électriciens, isolateurs, etc.) à un prix dégressif en fonction du volume. Il est proposé en colisage à partir de 5 pièces, mais également en demi-palette ou palette complète. L’expédition au départ de la France garantit un délai de livraison de 2 à 3 jours.

Une installation facile en 5 étapes

Faire une petite fente à la base du capot de spot pour l’entrée de câble.

Pour assurer une fermeture étanche à la poussière, il est conseillé de coller le capot sur le support avec du mastic.

Positionner le capot de spot sur le spot encastré, sur le support propre et sec (sans poussières). Les transformateurs doivent être installés en dehors de l’isolation ou protégés par un capot identique à celui utiliser pour le spot.

Souffler l’isolant jusqu’à ce que l’épaisseur requise soit atteinte. Entailler l’isolant en forme de croix à l’aide d’un cutter pour faciliter le recouvrement du capot dans le cadre d’une isolation par rouleaux/panneaux.

Le capot de spot peut être entièrement recouvert.

